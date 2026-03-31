Tras un lunes cálido y con temperaturas elevadas, este martes avanza un frente frío en gran parte de la Patagonia, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Si bien el norte de la región perderá fuerza por el bloqueo de altas presiones, el descenso de temperatura se acentuará más en las provincias del sur argentino. Las provincias sureñas que sentirán el alivio del calor tras una semana con altas temperaturas en gran parte del país son Santa Cruz y Tierra del Fuego, ya que habrá un descenso marcado de temperaturas, aumento del viento y, en algunas localidades se esperan precipitaciones. Por ejemplo, en la capital santacruceña, Río Gallegos, la temperatura bajará este martes de 20°C a 14°C con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Sin embargo, en el norte de la Patagonia el cambio de temperatura será más moderado, ya que este martes se esperan temperaturas que rondan los 27°C en Trelew (Chubut) y 28°C en Alto Valle (Río Negro). Una ciudad que está en el medio de las localidades mencionadas es Comodoro Rivadavia (Chubut) que contará con 19°C con períodos de viento intenso. A mitad de semana, el ingreso de altas presiones estabilizara el tiempo en el norte de la Patagonia, con cielo despejado, temperaturas agradables y viento débil. Por ejemplo, en Bariloche (Río Negro) y San Martín de los Andres (Neuquén) contarán con temperaturas que rondan los 14°C con un leve viento del sector oeste. En cambio, en la zona sur de la región se esperan ráfagas que pueden superar los 90 km/h, con temperaturas bajas y descenso de temperatura. Por ejemplo, Ushuaia (Tierra del Fuego) tendrá máximas a los 5°C con lluvias y posibles nevadas. En resumen, este martes y miércoles se esperan temperaturas más bajas para la zona sur de la Patagonia, y climas más cálidos para la zona norte.