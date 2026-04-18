El Gobierno del Estado de México informó que, ante la próxima temporada de lluvias, se reforzaron acciones preventivas en Texcoco con la reconstrucción de infraestructura clave para evitar inundaciones en zonas vulnerables. De acuerdo con el comunicado del Gobierno de Delfina Gómez, se destinaron más de 17 millones de pesos para rehabilitar los cárcamos de San Simón y Santa María Tulantongo, obras que permitirán mejorar el desalojo de agua y reducir significativamente los riesgos para las familias. Las autoridades detallaron que estas obras incrementan la capacidad de bombeo por segundo, lo que resulta fundamental durante lluvias intensas. La modernización de los cárcamos permitirá responder de forma más eficiente ante posibles acumulaciones de agua. Asimismo, destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral de prevención que busca proteger a la población y su patrimonio, especialmente en una región históricamente afectada por inundaciones en temporada pluvial. El panorama climático en Texcoco de Mora anticipa un cambio importante en los próximos días, con incremento en la nubosidad y altas probabilidades de lluvia a partir del lunes. De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones podrían intensificarse hacia mitad de semana, alcanzando hasta 90% de probabilidad y presencia de tormentas eléctricas. Estas condiciones refuerzan la importancia de las obras hidráulicas implementadas por las autoridades, ya que el aumento en la intensidad de las lluvias podría poner a prueba la capacidad de respuesta de la infraestructura. Se recomienda a la población tomar precauciones ante el índice de radiación UV extremo y los cambios bruscos en el clima.