La Ciudad de México se mantiene en alerta ante la intensificación de las lluvias y los riesgos asociados a inundaciones, deslaves y hundimientos en distintas zonas de la capital. Frente a este escenario, el Gobierno de la CDMX presentó el protocolo Tlaloque 2.0, una estrategia de coordinación interinstitucional enfocada en responder de forma inmediata a emergencias derivadas del temporal. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que el objetivo principal del plan es proteger la vida y el patrimonio de la población mediante acciones preventivas, monitoreo permanente y atención rápida ante cualquier contingencia. El protocolo contempla incluso posibles evacuaciones y labores de rescate en caso de afectaciones mayores por las lluvias. El protocolo Tlaloque 2.0 fue presentado por autoridades capitalinas como un mecanismo integral para coordinar a distintas dependencias durante la temporada de lluvias. La estrategia busca reducir riesgos en zonas vulnerables y acelerar la respuesta de los cuerpos de emergencia ante inundaciones severas, colapsos de infraestructura y posibles hundimientos de tierra. De acuerdo con la SGIRPC, el plan contempla la movilización de personal especializado, monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y despliegue operativo en puntos considerados de alto riesgo. Además, se fortalecerán las acciones preventivas en la red hidráulica y la atención inmediata a personas afectadas. Las autoridades señalaron que el protocolo también permitirá agilizar la evaluación de daños y la recuperación de zonas impactadas por fenómenos meteorológicos extremos. El plan de emergencia está dividido en cuatro fases estratégicas que se activarán conforme evolucione la situación climática en la capital: 🟢 Fase Preventiva: desazolve y mantenimiento de infraestructura hidráulica para disminuir riesgos de inundación. 🟡 Fase de Monitoreo: despliegue de personal, vigilancia permanente y emisión de alertas meteorológicas. 🔴 Fase de Atención: intervención inmediata y atención generalizada conforme al protocolo de emergencia. 🟣 Fase de Recuperación: evaluación de daños, activación de seguros, limpieza profunda y apoyo integral a afectados. Con este esquema, el Gobierno de la Ciudad de México busca mantener coordinación entre Protección Civil, cuerpos de emergencia y dependencias operativas para responder con rapidez ante lluvias intensas. Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones preventivas durante esta temporada. Según la interpretación más reciente del radar meteorológico de la Ciudad de México, se registra una zona de lluvia de intensidad moderada con algunos chubascos fuertes en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa. La SGIRPC indicó que las precipitaciones podrían disminuir en las próximas horas; sin embargo, recomendó a la población mantenerse informada y consultar la Alerta Amarilla vigente. Las autoridades exhortaron a extremar precauciones por posibles encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones viales derivadas de las lluvias.