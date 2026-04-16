Las ciudades esponja comenzaron a ganar espacio en el debate urbano de América Latina, en un contexto donde las inundaciones se vuelven cada vez más frecuentes. Aunque la región concentra una gran cantidad de agua, la gestión del recurso continúa como uno de los principales desafíos estructurales. En muchas ciudades, el crecimiento urbano desordenado y la ocupación de zonas vulnerables aumentaron la exposición al riesgo. Este escenario genera una tensión constante entre infraestructura, clima y calidad de vida, especialmente en grandes centros urbanos. Frente a este panorama, distintos especialistas y organismos comenzaron a poner el foco en soluciones que no solo contengan el agua, sino que también la integren al funcionamiento de la ciudad. Es en este punto donde el concepto de ciudades esponja empieza a cobrar relevancia. El modelo de ciudades esponja propone un cambio en la forma de gestionar el agua en las ciudades. En lugar de evacuar rápidamente el agua lluvia, plantea absorberla, infiltrarla y reutilizarla dentro del entorno urbano. Este enfoque fue desarrollado en China y combina infraestructura verde con planificación urbana. Incluye soluciones como parques inundables, techos verdes, suelos permeables y recuperación de ecosistemas naturales. El objetivo es reducir el riesgo de inundaciones y mejorar el uso del recurso hídrico. Según lineamientos oficiales del gobierno chino, la meta es que una gran parte de las ciudades pueda capturar y reutilizar la mayor cantidad de agua lluvia posible. En América Latina, este modelo comenzó a aplicarse de forma parcial. Existen experiencias en Ciudad de México, São Paulo y Quito, donde se implementaron proyectos que buscan replicar estos principios, aunque aún sin una integración total a nivel urbano. En este contexto, Bogotá comenzó a incorporar el enfoque de ciudades esponja en su planificación. La Secretaría Distrital del Hábitat lidera proyectos que integran drenaje sostenible, recuperación ambiental y control de la erosión. Desde la entidad explicaron que estas intervenciones buscan mejorar la infiltración del agua lluvia y reducir la presión sobre los sistemas tradicionales de alcantarillado. También apuntan a adaptarse a las condiciones geográficas de zonas vulnerables. La secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco, sostuvo que “la adaptación de territorios como San Cristóbal demuestra que es posible reducir el riesgo desde soluciones que trabajan con la naturaleza”. Esta declaración refuerza el enfoque de integrar infraestructura y entorno natural. De manera indirecta, la Secretaría de Hábitat también plantea que este tipo de proyectos permite fortalecer la resiliencia urbana sin desplazar comunidades, lo que marca una diferencia frente a modelos tradicionales de intervención. El avance en Bogotá refleja una tendencia más amplia en la región. Las ciudades esponja empiezan a posicionarse como una estrategia clave para enfrentar inundaciones, en un contexto donde el cambio climático y la urbanización siguen aumentando la presión sobre las ciudades.