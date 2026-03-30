Las lluvias del domingo 29 de marzo se hicieron sentir con fuerza en el centro de la provincia de Buenos Aires. Localidades como Azul y Olavarría registraron acumulados que superaron el promedio habitual de precipitaciones para todo el mes en menos de 24 horas, un dato que refleja la intensidad del fenómeno y la elevada humedad presente en la región. En este contexto, el pronóstico indica que las lluvias podrían continuar al comienzo de la semana, especialmente durante las primeras horas del lunes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Si bien no se esperan tormentas generalizadas, el tiempo se mantendrá variable y con presencia de nubosidad en distintos momentos de los próximos días. El panorama meteorológico anticipa jornadas con temperaturas templadas a cálidas y condiciones algo inestables en algunos tramos de la semana, aunque con mejoras temporarias. La presencia de humedad elevada favorece la formación de nubosidad y la posibilidad de chaparrones puntuales. Según el pronóstico extendido, estas son las condiciones esperadas día por día: El pronóstico indica que, si bien no se prevén fenómenos intensos como los registrados durante el fin de semana, persistirá la posibilidad de precipitaciones aisladas, especialmente hacia el jueves. Este comportamiento es habitual en el cierre de marzo, cuando se combinan temperaturas elevadas con niveles altos de humedad. Estas condiciones generan un escenario de variabilidad climática, con mejoras parciales y momentos de inestabilidad que pueden derivar en lluvias breves y localizadas. El importante volumen de agua acumulado en el centro de la provincia responde a la interacción entre aire cálido, humedad elevada y el ingreso de un frente de inestabilidad. Este tipo de combinación puede provocar precipitaciones intensas en lapsos cortos, superando los valores promedio del mes en pocas horas. Cuando estos eventos se concentran en un período reducido, aumenta la posibilidad de anegamientos temporarios, especialmente en zonas donde la capacidad de drenaje puede verse exigida por la intensidad de las lluvias. El sistema de alertas permite anticipar fenómenos que pueden afectar las actividades cotidianas. Los niveles se clasifican según la intensidad prevista del evento: Ante la posibilidad de lluvias aisladas, se recomienda consultar el pronóstico actualizado antes de realizar actividades al aire libre, evitar circular por calles anegadas y asegurar objetos que puedan verse afectados por ráfagas de viento. El panorama climático indica que las tormentas más intensas ya pasaron, pero el tiempo seguirá variable durante la semana, por lo que conviene mantenerse informado frente a posibles cambios en el pronóstico.