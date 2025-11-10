Tras 10 años de espera, Trenes Argentinos confirmó que se habilitará una de las estaciones más concurridas por los pasajeros de la línea Roca. Se trata de una terminal que se mantuvo cerrada porque las gestiones anteriores no lograron concretar las obras pendientes.

Las reformas se dieron en el marco del Plan de Emergencia Ferroviaria decretado por el Gobierno Nacional para garantizar la seguridad y accesibilidad de la plataforma.

Habilitan una nueva estación de la Línea Roca

Tras una década de espera, la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fue completamente renovada y se encuentra operativa para el paso y detención de los trenes eléctricos.

La habilitación de la plataforma 1 fue realizada hace unas semanas y se realizaron diversas refacciones como:

Elevación de los andenes 1 y 2 para permitir la detención de trenes eléctricos.

Arreglo integral de boleterías, pisos, cielorrasos, cerramientos y sanitarios.

Adecuación de accesos con rampas, escaleras, barandas y pasamanos.

Instalación de ascensores para mejorar la accesibilidad.

Modernización tecnológica, incluyendo sistemas contra incendios, pantallas informativas, nuevo mobiliario y renovación de cableado eléctrico y de datos.

Mejoras estéticas como pintura, iluminación y acondicionamiento del entorno.

Por qué es importante la reapertura de la estación Darío Santillán y Maximiliano Kostek

La línea Roca parte desde la estación Plaza Constitución y es uno de los principales medios de transporte público que se dirigen hacia la zona sur del conurbano bonaerense.

Según datos propios de Trenes Argentinos, es el que más pasajeros transporte en la zona de AMBA, siendo utilizado por el 43% de los usuarios. En 2022, transportó un total de casi 90 millones de personas.

Dentro de sus principales estaciones, se encuentran Monte Grande, Temperley, Ezeiza, La Plata, Alejandro Korn, Glew, Bosques, entre otras.

La finalización de las obras y la reapertura de la estación en Avellaneda es clave para los pasajeros porque se mejorará la seguridad, comodidad y accesibilidad de miles de usuarios.