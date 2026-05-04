Carlos Slim, el empresario mexicano más poderoso del mundo acaba de sumar a su portafolio una de las obras de infraestructura más ambiciosas del país: la construcción del tramo Saltillo-Santa Catarina del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, con una extensión de 111 kilómetros, 40 puentes y 9 viaductos. Hace unos meses, la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) confirmó que el concurso por los segmentos 13 y 14 del trayecto Saltillo-Santa Catarina atrajo a varios consorcios con propuestas de envergadura, pero ninguno logró superar la oferta del grupo liderado por Carlos Slim. Operadora Cicsa y FCC Construcción —empresas del empresario— obtuvieron la puntuación más alta, garantizándose la ejecución de una inversión superior a los 31,000 millones de pesos. Entre los competidores que quedaron atrás figuraban nombres de peso en el sector: Comsa, encargada de la rehabilitación de la Línea 12 del Metro; ICA, Gami Ingeniería e Instalaciones; AZVI y OHL. Ninguno alcanzó el nivel del consorcio ganador. La magnitud del proyecto habla por sí sola. El ferroviario tendrá una extensión de 111 kilómetros y un plazo de ejecución de 960 días naturales, con obras iniciadas el pasado 30 de septiembre. La ruta conecta dos puntos neurálgicos del norte de México —Saltillo y Santa Catarina— en un corredor que tiene implicaciones directas para la movilidad de personas y mercancías en una de las regiones industriales más activas del país. Cuarenta puentes y nueve viaductos dan cuenta de la complejidad del terreno que deberá atravesar y de la ingeniería que el proyecto demanda. Esta adjudicación no es un hecho aislado: es el último eslabón de una cadena de grandes contratos que posicionan a Carlos Slim como el actor privado más relevante en la construcción de infraestructura pública en México. La victoria refuerza su posición como uno de los empresarios más influyentes en materia de infraestructura en el territorio azteca. La obra se enmarca dentro del plan de reactivación de los trenes de pasajeros en México, con proyectos estratégicos que buscan modernizar la movilidad y fortalecer la conectividad en toda la región. En ese contexto, ganar el tramo Saltillo-Santa Catarina no solo representa un negocio multimillonario: significa quedar en el centro de uno de los proyectos de transformación del transporte público más relevantes de los últimos años en el país.