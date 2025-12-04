Trenes Argentinos informó que suspendieron de forma indefinida uno de los ramales de tren de larga distancia más utilizados por los pasajeros.

La decisión se da en el marco de la emergencia ferroviaria decretada por el Gobierno nacional en junio de 2024.

El ramal de tren suspendido de forma indefinida

El servicio ferroviario que conectaba la Ciudad de Buenos Aires con Bahía Blanca se mantendrá sin servicio hasta nuevo aviso por el deterioro de la infraestructura. El ramal ya había sido interrumpido en marzo de 2023, cuando hubo un descarrilamiento en Olavarría y también se había clausurado la estación Bahía Blanca Sud.

Desde Trenes Argentinos explicaron que la medida tiene como principal objetivo preservar la seguridad de los pasajeros frente al deterioro y las limitaciones técnicas del servicio.

Todos los ramales suspendidos por Trenes Argentinos

Además del ramal Buenos Aires - Bahía Blanca, actualmente hay 12 servicios que permanecen suspendidos. La mayoría presenta problemas en los rieles, señalización obsoleta o falta de mantenimiento.

Retiro - Rosario.

Retiro - Córdoba.

Retiro - Justo Daract.

Retiro - Junín.

Once - Pehuajó.

Once - Trenque Lauquen.

Constitución - Bahía Blanca.

Constitución - Pinamar.

La Plata - Brandsen.

General Guido - Divisadero de Pinamar.

Pergamino - Junín.

Mercedes - Bragado.

Reabren una de las estaciones de tren más concurridas de Buenos Aires

Tras 10 años paralizada, Trenes Argentinos habilitó la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki de la línea Roca. La parada ubicada en Avellaneda ya se encuentra operativa para el paso y detención de trenes. Las obras realizadas fueron las siguientes: