Con prioridad en el Presupuesto 2026, el Gobierno traza la hoja de ruta de extraordinarias

Tras su viaje a Noruega, el presidente Javier Milei regresó al país y firmó el proyecto de Reforma laboral que se enviará al Congreso de la Nación.

Tal como informó El Cronista, el proyecto se enviará hoy para que inmediatamente ya comiencen a constituirse las comisiones .

La idea de la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es presidir la comisión de Trabajo y Previsión Social que comandaba la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, al menos mientras dure el tratamiento del proyecto.

La jefa de bloque se encuentra “esperando” desde ayer, según definieron altas fuentes del partido, para poder hacer el llamado “ni bien entre el proyecto” .

El plan del Gobierno es llamar a comisiones el viernes, conseguir un dictamen para poder ir a sesión el 19 de diciembre, con los 7 días de diferencia como dispone el reglamento. Sin embargo, si la vice no delinea una estrategia para componer las comisiones en ventaja la búsqueda de consensos puede atarearse.

Reforma laboral en Argentina: en qué consiste y punto por punto qué piensa cambiar el Gobierno

El documento final de la reforma laboral, que introduce modificaciones profundas en la Ley de Contrato de Trabajo y promete generar un intenso debate a nivel nacional.

El proyecto, denominado Ley de Modernización Laboral, será presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a partir de las 13:30, un día antes del inicio de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo para tratar esta iniciativa junto con el Presupuesto 2026.

¿Qué propone la reforma laboral?

La propuesta busca dinamizar el mercado de trabajo y flexibilizar las relaciones laborales. Estos son los puntos más relevantes:

Tickets canasta : se incorporan vales de comida sin carácter remunerativo ni aportes a la seguridad social. Podrán canjearse en supermercados, generando un mercado secundario de consumo.

Salarios por mérito : los aumentos estarán vinculados al desempeño individual, la situación económica de la empresa y del sector.

Flexibilidad horaria : se habilitará la extensión de jornadas para mejorar la producción, garantizando 12 horas de descanso entre turnos.

Banco de horas : las empresas podrán compensar días con más trabajo con otros de menor carga, respetando el límite de 45 horas semanales.

Vacaciones fraccionadas : podrán dividirse en tramos de al menos una semana. Siete días deberán otorgarse en verano. El período legal se ampliará del 1° de octubre al 30 de abril, con aviso previo de 45 días.

Fin de la ultractividad sindical : los convenios colectivos no se prorrogarán automáticamente. Solo las normas sobre condiciones de trabajo seguirán vigentes hasta un nuevo acuerdo.

Convenios por empresa : la negociación individual tendrá prioridad sobre los convenios por actividad, contemplando particularidades regionales y productivas.

Cuotas sindicales voluntarias : los aportes gremiales solo se descontarán con autorización expresa del trabajador. Se eliminan los descuentos automáticos.

Derecho a huelga con cobertura mínima : en servicios esenciales deberá garantizarse un 75% de actividad; en los de importancia trascendental, un 50%.

Digitalización total : se eliminarán trámites presenciales y se simplificará la contratación.

Fin de la matrícula obligatoria : se eliminará el requisito de matriculación en colegios profesionales para ejercer diversas actividades.

Nuevo estatuto para repartidores : se creará un régimen especial para trabajadores independientes de plataformas como PedidosYa, Rappi y Mercado Libre.

Derogación de la ley de teletrabajo : se reemplazará por un esquema flexible acordado entre empleador y trabajador.

Restricciones a asambleas sindicales : se prohibirán en establecimientos sin autorización y se limitará la cantidad de delegados, especialmente en pymes.

Indemnizaciones y despidos: la indemnización tradicional podrá sustituirse por fondos o seguros sectoriales. Se detallan causales de despido con y sin justa causa.

El texto final de la reforma laboral tuvo cambios durante las últimas horas porque el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quiso insistir sobre eliminar la obligatoriedad de las cuotas sindicales, algo que no prosperó porque en el Gobierno consideraron que ir tan duro contra los gremios iba a obstaculizar el futuro del resto del proyecto.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, agregó en conferencia de prensa que la reforma sindical será algo que impulsarán más adelante .

Lo mismo sucede con la reforma tributaria, que finalmente no formó parte del temario de convocatoria. Lo cierto es que hay varios puntos en materia impositiva que se enmarcarán dentro de la modernización laboral , por ende ya va a haber un avance significativo en ese sentido, pero Adorni también adelantó que para febrero, cuando seguramente amplíen extraordinarias para continuar con el resto de los proyectos, se sumarán más aspectos tributarios.

En definitiva, los esfuerzos concentrados del oficialismo en diciembre serán para aprobar el Presupuesto 2026 en conjunto con el proyecto de Inocencia Fiscal y el “Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria”. Del otro lado, La reforma tributaria, la modernización laboral y la Ley de Glaciares (que también aguarda su presentación) tendrán fuerza más bien a principios del 2026.