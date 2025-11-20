El Gobierno lanza la compra de 43 trenes nuevos: a qué líneas beneficiará

El Gobierno de Javier Milei lanzó la compra de 43 trenes nuevos, en el marco del plan de inversiones dispuesto por la Emergencia Ferroviaria.

Este jueves se anunció mediante el Boletín Oficial la contratación directa por compulsa abreviada que llevará adelante Trenes Argentinos Operaciones para la adquisición de 43 Unidades Múltiples Diésel (DMU).

La futura adquisición incluye la compra de 150 coches de pasajeros que componen esas formaciones, junto con la provisión de insumos, consumibles y componentes necesarios para los primeros tres años de mantenimiento, sumado a la documentación técnica y puesta en marcha.

Según se informó de manera oficial, la inversión será de alrededor de u$s 300 millones y desde el 2015 no se compran trenes para los servicios de pasajeros del AMBA, en los cuales circulan 1.3 millones de personas por día.

“El objetivo central es modernizar la flota ferroviaria de servicios del AMBA mejorando la seguridad, confiabilidad y eficiencia del sistema de transporte de pasajeros”, explicaron desde la Secretaría de Transporte a través de un comunicado.

Estas unidades serán incorporadas en las siguientes líneas:

Roca

Mitre

Sarmiento

San Martín

Belgrano Sur

Esta adquisición permitirá modernizar parte de la flota actual de la operación, con más de 50 años de antigüedad.

Esto se complementa a la ya ejecutada compra de 3 locomotoras diésel-eléctricas, por u$s 7 millones para la línea San Martín, las cuales se encuentran en el proceso final de su fabricación y se estima su llegada para enero del 2026.

Asimismo, entre otros contratos en ejecución, también se destaca la compra de repuestos ferroviarios por u$s 119 millones, para realizar los mantenimientos pesados de las formaciones eléctricas de las líneas Mitre, Sarmiento y Roca. La última compra de repuestos ferroviarios se había realizado hace 9 años