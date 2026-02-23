El Gobierno porteño informó que realizarán obras integrales en una de las principales autopistas del país. Se realizarán trabajos en las entradas del corredor, un nuevo carril para el transporte público y construirán un nuevo parque. Desde el Gobierno de la Ciudad presentaron el Masterplan Dellepiane, un proyecto integran que beneficiará a más de 200.000 personas que transitan la autopista todos los días. El eje principal el plan es el vial y se propone dar continuidad a las colectoras que están interrumpidas por las vías del ferrocarril Belgrano Sur. En la misma línea, se contempla la construcción de un nuevo Metrobus exclusivo para el transporte público. El corredor se conectará de forma directa con el ya existente en la autopista 25 de mayo. El plan incluye la construcción de un parque lineal de más de 4 kilómetros a lo largo del corredor con postas deportivas, juegos infantiles y otros lugares de esparcimiento. La obra no solo aportará nuevos espacios verdes, sino que ayudará a reducir el ruido y la huella de carbono de los autos. El Masterplan también contempla la construcción de nuevas pasarelas peatonales para garantizar el acceso a las estaciones y mejora de las conexiones entre ambos lados de las autopistas. Se incluirá la renovación de las colectoras y una obra hidráulica en la Cuenca Cildález para prevenir anegamientos. La revitalización del entorno contempla una mejor iluminación, nuevas veredas, estacionamientos, sumideros y cruces peatonales elevados para reforzar la seguridad y funcionamiento del espacio público.