El Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini, recibió un premio internacional que lo posicionó como el mejor del mundo en satisfacción comercial durante el último trimestre de 2024. El reconocimiento al Aeropuerto de Ezeiza fue otorgado por el Consejo Internacional de Aeropuertos a través del ranking Airport Service Quality Commercial, un indicador clave que mide la experiencia de compra y gastronomía en terminales aéreas de todo el mundo. El programa Airport Service Quality Commercial se centra en tres puntos determinantes al momento de evaluar los servicios comerciales que brindan los aeropuertos para los viajeros. De tal modo, se mide la satisfacción en base a los siguientes ítems: Además, a estos puntos se le suman variables que inciden directamente en la percepción del pasajero, como la limpieza general, la comodidad en las áreas de descanso y la facilidad para acceder a información sobre los vuelos. En este sentido, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza ofrece una amplia oferta de centros gastronómicos, locales comerciales y un importante “free-shop”, lo cual lo ubicó como el mejor de todo el mundo. El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini posee una amplia oferta gastronómica, ideal para todo tipo de paladares, gustos y experiencias ya que cuenta con 30 locales que reúnen 21 marcas distintas y 30 tiendas de retail con 12 firmas destacadas. También dispone de 7 tiendas duty free ubicadas entre preembarque y arribos internacionales, lo que amplía las opciones para quienes viajan al exterior o regresan al país. La terminal internacional más grande del país suma, además, 9 salas VIP, 6 rentadoras de autos y 12 locales de servicios al pasajero, consolidando un ecosistema orientado al confort y la eficiencia. Uno de los diferenciales más valorados es la política de precios equivalentes a los de la ciudad, debido a que las franquicias mantienen valores similares a los de Capital Federal. Aeropuertos Argentina anunció que en 2026 invertirá u$s110 millones en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini para ampliar su capacidad operativa y reforzar seguridad e infraestructura tecnológica. El plan también apunta a potenciar el negocio de cargas y consolidar el perfil internacional de la terminal y la mayor parte de los fondos se destinará al lado aire, con foco en pistas y plataformas. Ademá, el proyecto contempla la construcción de la nueva plataforma Golf para siete aviones narrow body y se rehabilitarán la pista 17-35 y su cruce con la 11-29.