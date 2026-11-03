El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes 3 de noviembre, a las 9:56, una alerta por tormentas para sectores de las provincias de Córdoba y Buenos Aires.

El aviso tiene una vigencia de tres horas y advierte sobre la posibilidad de fenómenos acompañados por actividad eléctrica, ráfagas de viento, ocasional caída de granizo y precipitaciones intensas.

Además, casi toda la provincia de San Luis se encuentra bajo alerta naranja, con excepción de las regiones del norte. La advertencia alcanza a localidades como San Luis capital y Villa Mercedes.

Alerta por tormentas en Córdoba: cuáles son las zonas afectadas

En Córdoba, la advertencia alcanza a los siguientes departamentos:

General Roca.

Juárez Celman.

Marcos Juárez.

Presidente Roque Sáenz Peña.

Río Cuarto.

Unión.

Qué zona de Buenos Aires está bajo alerta

En la provincia de Buenos Aires, la advertencia alcanza al partido de General Villegas, ubicado en el extremo noroeste bonaerense, cerca de los límites con Córdoba y La Pampa.

Alerta del SMN SMN

Alerta naranja por tormentas en San Luis

Casi todo el territorio de San Luis se encuentra bajo alerta naranja por tormentas, con excepción de las regiones del norte provincial. Entre las localidades alcanzadas por el aviso se encuentran San Luis capital y Villa Mercedes.

El nivel naranja advierte sobre fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Qué significan los niveles de alerta del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional utiliza un sistema de cuatro colores para comunicar el nivel de riesgo de los fenómenos meteorológicos previstos:

Nivel rojo - Seguí instrucciones oficiales : se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres.

Nivel naranja - Preparate : se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Nivel amarillo - Informate : pueden registrarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Nivel verde - Tranquilidad: no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.