Alerta amarilla y naranja por tormentas en el norte argentino este miércoles 4 de noviembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas por tormentas para ocho provincias argentinas durante este miércoles 4 de noviembre.

Corrientes se encuentra bajo nivel naranja, mientras que otras siete jurisdicciones tienen advertencia amarilla por posibles lluvias y actividad eléctrica.

Las condiciones previstas pueden incluir precipitaciones intensas, ráfagas de viento y fenómenos con capacidad de generar complicaciones en las zonas alcanzadas.

Sin embargo, las advertencias no abarcan a todas las localidades por igual: en algunas provincias solo rigen para determinados sectores.

Alerta naranja por tormentas en Corrientes

Corrientes es la única provincia que se encuentra bajo alerta naranja durante este miércoles 4 de noviembre.

La advertencia alcanza a todo su territorio y anticipa fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Alerta naranja por tormentas en el noreste este miércoles 4 de noviembre SMN

Alerta amarilla por tormentas este miércoles 4: cuáles son las zonas afectadas

El nivel amarillo alcanza a siete provincias del norte y centro del país. Según el mapa publicado por el SMN, las zonas comprendidas son:

Misiones: toda la provincia, incluida la ciudad de Posadas.

Formosa: el sector sur, incluida la capital provincial.

Chaco : todo el territorio, incluida Resistencia.

Santa Fe: el norte provincial, con localidades como Reconquista. La ciudad de Santa Fe queda fuera del área de alerta.

Jujuy: el sur y el centro de la provincia. San Salvador de Jujuy no está alcanzada por la advertencia.

Tucumán : toda la provincia.

Santiago del Estero: todo el territorio provincial.

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Alerta amarilla por tormentas: cuáles son las zonas afectadas. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Qué significan los niveles de alerta del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional utiliza un sistema de alertas por colores para informar sobre la intensidad de los fenómenos previstos y sus posibles consecuencias.

Nivel naranja - Preparate: se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Nivel amarillo - Informate: pueden registrarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Las alertas fueron emitidas este martes 3 de noviembre y pueden actualizarse a medida que cambien las condiciones meteorológicas.

Por eso, se recomienda consultar las publicaciones oficiales del SMN para conocer posibles modificaciones en las zonas alcanzadas y los niveles de advertencia.