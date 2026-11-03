El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas por tormentas para ocho provincias argentinas durante este miércoles 4 de noviembre.
Corrientes se encuentra bajo nivel naranja, mientras que otras siete jurisdicciones tienen advertencia amarilla por posibles lluvias y actividad eléctrica.
Las condiciones previstas pueden incluir precipitaciones intensas, ráfagas de viento y fenómenos con capacidad de generar complicaciones en las zonas alcanzadas.
Sin embargo, las advertencias no abarcan a todas las localidades por igual: en algunas provincias solo rigen para determinados sectores.
Alerta naranja por tormentas en Corrientes
Corrientes es la única provincia que se encuentra bajo alerta naranja durante este miércoles 4 de noviembre.
La advertencia alcanza a todo su territorio y anticipa fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.
Alerta amarilla por tormentas este miércoles 4: cuáles son las zonas afectadas
El nivel amarillo alcanza a siete provincias del norte y centro del país. Según el mapa publicado por el SMN, las zonas comprendidas son:
- Misiones: toda la provincia, incluida la ciudad de Posadas.
- Formosa: el sector sur, incluida la capital provincial.
- Chaco: todo el territorio, incluida Resistencia.
- Santa Fe: el norte provincial, con localidades como Reconquista. La ciudad de Santa Fe queda fuera del área de alerta.
- Jujuy: el sur y el centro de la provincia. San Salvador de Jujuy no está alcanzada por la advertencia.
- Tucumán: toda la provincia.
- Santiago del Estero: todo el territorio provincial.
El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.
Qué significan los niveles de alerta del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional utiliza un sistema de alertas por colores para informar sobre la intensidad de los fenómenos previstos y sus posibles consecuencias.
- Nivel naranja - Preparate: se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.
- Nivel amarillo - Informate: pueden registrarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.
Las alertas fueron emitidas este martes 3 de noviembre y pueden actualizarse a medida que cambien las condiciones meteorológicas.
Por eso, se recomienda consultar las publicaciones oficiales del SMN para conocer posibles modificaciones en las zonas alcanzadas y los niveles de advertencia.