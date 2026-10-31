El sistema amenaza con provocar lluvias intensas, inundaciones y nevadas en varios estados. Cuáles son las zonas afectadas y hasta cuándo persistiría el temporal.

Un potente sistema de tormentas amenaza con dejar lluvias intensas, inundaciones repentinas y fuertes nevadas en distintas regiones del país durante el fin de semana de Halloween. Las condiciones meteorológicas podrían complicar la circulación y aumentar el riesgo de deslizamientos de tierra en las zonas más vulnerables.

De acuerdo con Accuweather, una compañía estadounidense de servicios meteorológicos privada, el fenómeno está relacionado con un río atmosférico que transporta grandes cantidades de humedad desde el océano Pacífico hacia el territorio estadounidense.

¿Qué estados se verán afectados por las fuertes tormentas?

Los estados más afectados por las precipitaciones serán Arizona, Utah, Nuevo México y Colorado, donde se esperan lluvias intentas capaces de provocar inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y crecidas de ríos.

Las zonas bajo amenaza son:

Arizona: Phoenix, Tucson y Flagstaff.

Utah: Cedar City y Moab.

Colorado: Durango y Grand Junction.

Nuevo México: principalmente sectores del norte del estado.

California: Los Ángeles y San Diego recibirían lluvias de menor intensidad, mientras que Sierra Nevada podría registrar nevadas.

En gran parte del suroeste se prevén acumulaciones de entre 25 y 100 milímetros de lluvia, con máximos localizados cercanos a los 278 milímetros en zonas montañosas.

¿Cuánto durarán las tormentas y cuándo serán más intensas?

Las condiciones meteorológicas comenzarán a empeorar durante el sábado 31 de octubre, mientras el periodo de mayor riesgo de inundaciones se extenderá desde la noche del sábado hasta el domingo 1 de noviembre.

En California, las precipitaciones se concentrarán principalmente entre la tarde-noche del sábado y las primeras horas del domingo.

Por otro lado, las nevadas en las zonas montañosas podrían continuar hasta el lunes 2 de noviembre, incluso, especialmente en las cordilleras Wasatch y Rocosas, donde se esperan acumulaciones de entre 15 y 30 centímetros en las elevaciones más altas.

Vista posterior de una persona caminando por la calle bajo la lluvia, protegida por un paraguas transparente mientras de fondo se aprecian las luces difuminadas de la ciudad y el tráfico nocturno. Shutterstock

¿Cuándo comenzarán a mejorar las condiciones meteorológicas?

El pronóstico indica que las lluvias más intensas deberían comenzar a disminuir después del domingo 1 de noviembre en gran parte del suroeste. Sin embargo, algunas precipitaciones y nevadas podrían persistir durante el lunes 2 de noviembre.

AccuWeather advierte que las crecidas de ríos y la escorrentía podrían continuar durante buena parte de la semana siguiente, incluso después de que cesen las lluvias. Mientras tanto, el sistema avanzará hacia las Grandes Llanuras y el valle de Mississippi entre el lunes 2 y el martes 3, con nuevas tormentas que podrían afectar el este de Texas, Luisiana, Arkansas y el sur de Missouri.