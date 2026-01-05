Este tren que flota promete revolucionar los viajes y establecer nuevos récords. (Fuente: Archivo)

Imagina recorrer el paisaje japonés a velocidades extraordinarias mientras las ruedas no tocan el suelo: el Maglev hará esto posible y promete alcanzar velocidades superiores a 500 kilómetros por hora. La experiencia, presentada en el proyecto como un tren que “levita”, fusiona velocidad extrema con una suavidad sin fricción.

La tecnología del SC Maglev es el resultado de años de investigación en Japón. Este mecanismo, que se basa en la suspensión electrodinámica (EDS), permite que los trenes floten a escasa distancia de la guía una vez que se alcanza una velocidad determinada.

Mecanismo de levitación del tren bala japonés

Cuando el tren alcanza aproximadamente 150 kilómetros por hora, la fuerza magnética es suficiente para elevarlo a 10 centímetros del suelo, eliminando la fricción entre ruedas y rieles. El vehículo está equipado con imanes superconductores que también lo impulsan y lo mantienen centrado.

Mientras permanece detenido, el tren descansa sobre ruedas de goma, una fase que facilita maniobras y mantenimiento. A partir del despegue magnético, la combinación de levitación y propulsión lineal permite alcanzar velocidades sin precedentes en el transporte ferroviario convencional.

Impresionante tren Maglev en Japón promete superar los 500 km/h con tecnología de levitación. (foto: archivo).

Un transporte que marca récords a nivel mundial

En pruebas tripuladas, un Maglev japonés alcanzó una marca histórica: fue cronometrado a 603 kilómetros por hora. Esa cifra supera ampliamente los registros de Maglevs operativos en otras naciones y pone a Japón en la punta tecnológica del ferrocarril de levitación magnética.

La línea Chuo Shinkansen, prevista para conectar ciudades clave mediante Maglev, busca traducir esos récords en viajes cotidianos más rápidos, eficientes y con menor impacto por fricción mecánica.

Impacto en pasajeros y movilidad

Para la movilidad, significa una nueva era: velocidad superior a 500 km/h, confort notable y una apuesta tecnológica que posiciona a Japón como referente mundial en sistemas ferroviarios del futuro.

Para los viajeros, subir a un Maglev será moverse en un vehículo que “flota” y recorre distancias en tiempos reducidos.