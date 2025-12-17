Un nuevo parque acuático llega a Córdoba Capital para consolidarse como uno de los principales atractivos del verano. El nuevo complejo turístico combina naturaleza y gastronomía para dar paso a un complejo turístico de primer nivel para quienes buscan un día distinto en las sierras.

Dónde estará ubicado el parque acuático y cómo será

El parque acuático Ola Park estará ubicado en la Laguna Azul, en la Calera. Está rodeado por un entorno de sierras único, aguas cristalinas y platas de arena ideales para el descanso. Promete ser protagonista para la temporada veraniega gracias a su parque flotante de 2.000 metros cuadrados.

Combina toboganes, circuitos y juegos inflables para pequeños y grandes (desde los 5 años). Además de los juegos acuáticos, se podrán alquiler kayaks y rolos para recorrer la laguna desde adentro. En el predio también funciona Aldeano, un restaurante con cocina de autor y coctelería.

Uno de los principales objetivos de los creadores de Ola Park es crear un espacio de bienestar con actividades de mindfulness y meditación.

Horarios de Ola Park y precio de las entradas

El la zona de playa pública funciona todos los días desde las 10:00 hasta las 19:00. Para los vecinos de La Calera la entrada está $ 3.000 presentando DNI, mientras que los turistas abonarán $ 6.000.

El parque acuático Ola Park abrirá solo durante los fines de semana y feriados en diciembre. Su horario es de 10:00 a 19:00 y la entrada general para todas las atracciones tiene un valor de $ 18.000.

Se debe tener en cuenta que los días de lluvia la laguna permanece cerrada, solo se habilitará el ingreso al restaurante.