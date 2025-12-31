Construyen el primer parque acuático con olas artificiales de Argentina y será uno de los más grandes de la región. Foto: La Ola Group

Argentina está a punto de dar un gran salto en el mundo del surf y los parques acuáticos, dado que comenzó la construcción del primer Surf Park del país. Se trata de un ambicioso proyecto impulsado por La Ola Group que promete revolucionar el turismo, el deporte y el estilo de vida en la zona norte de Buenos Aires.

Ubicado en el límite entre los partidos de Luján y Pilar (a menos de una hora de la Ciudad de Buenos Aires), este desarrollo integral abarca 230 hectáreas y combina una experiencia deportiva única con un complejo residencial y turístico de primer nivel.

¿Cómo será este nuevo parque acuático?

El corazón del proyecto es la primera ola artificial de Argentina, desarrollada íntegramente con tecnología nacional tras más de 10 años de investigación. Las principales características incluyen:

Olas personalizables según el nivel del surfista: desde principiantes hasta avanzados

Posibilidad de olas por derecha o izquierda, curvas, para maniobras, tubos o aprendizaje

Altura de olas de hasta 1,5 metros

Pileta principal de olas con aproximadamente 1,5 hectáreas

Superficie total del Surf Park: alrededor de 6 hectáreas

Además de la ola, el complejo contará con una laguna navegable ideal para deportes acuáticos sin motor (especialmente vela), playa artificial, gimnasio, canchas de tenis, beach vóley, pádel, fútbol y múltiples espacios para disfrutar al aire libre.

Un desarrollo residencial y turístico de gran escala

El Surf Park forma parte de un masterplan de 230 hectáreas que incluye más de 700 lotes residenciales (desde 900 m² hasta 4.000 m²). Entre los beneficios para los compradores destaca que no habrá expensas ni gastos de mantenimiento hasta la entrega de la primera etapa.

La visión va más allá del entretenimiento: busca crear un estilo de vida activo, conectado con la naturaleza y con amenities de alta calidad.

Las obras ya están en marcha y la primera etapa (que incluye el Surf Park y entrega de los primeros lotes) se prevé finalizar en aproximadamente dos años (finales de 2027).

La inversión inicial para la construcción de la ola y primera fase del parque se estima en torno a los u$s 15 millones, financiada de manera privada.

La importancia de este nuevo parque en Argentina

Este proyecto no solo será un imán para surfistas de todo el país y la región, sino que posicionará a la zona como un nuevo polo de turismo deportivo y de bienestar.

La posibilidad de surfear todo el año en un entorno controlado, sin depender de las condiciones del mar, atraerá tanto a principiantes que quieran aprender como a expertos que busquen practicar en cualquier momento.

Con olas adaptadas, accesibilidad cercana a CABA y un concepto integral de playa + naturaleza + deporte, el primer Surf Park de Argentina aspira a convertirse en uno de los más importantes y modernos de Sudamérica.