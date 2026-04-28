El gobierno de Mendoza inauguró una rotonda clave sobre la ruta 60 y la calle maza para potenciar la conectividad entre Maipú y Luján. Las obras se enmarcan en un plan integral de mejoras que permitirán reordenar el tránsito vehicular. Las autoridades provinciales y municipales inauguraron una estratégica rotonda para agilizar el paso en la ruta 60, corredor por donde circulan miles de vehículos al día. Los trabajos optimizarán la circulación de los más de 14 kilómetros de calle Juan Agustín Mazza, una arteria clave que atraviesa de punta a punta el extremo oeste de Maipú. En la misma línea, se realizaron otras obras como la renovación de la luminaria LED, veredas para peatones y ciclistas, sendas peatonales, cartelería de prevención, nuevo arbolado, trabajos pluviales y un conducto subterráneo para el paso de servicios públicos. Durante el acto de inauguración estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Infraestructura, Ambiente y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; junto a la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui; el titular de Vialidad Mendoza, Osvaldo Romagnoli, y el intendente de Maipú, Matías Stevanato. Tras la apertura, Mema destacó que “era una obra muy esperada en una de las rutas más importantes de la provincia. Este ordenador de RP 60 y calle Maza se complementa además con el que ya construimos a unos tres kilómetros y terminamos a fines del año pasado sobre RP 60 y calle Terrada”. Según indicaron desde el gobierno provincia, entre ambas obras se invirtieron cerca de $ 5.000 millones con el principal objetivo.