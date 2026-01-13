Inaugurarán un tren bala submarino que viajará a más de 250 km/h y conectará dos ciudades clave en minutos: cuándo será el primer viaje

Japón vuelve a colocarse a la vanguardia del transporte ferroviario mundial con un proyecto que promete marcar un antes y un después.

Se trata del Chuo Shinkansen, una línea basada en tecnología de levitación magnética superconductora, diseñada para revolucionar la movilidad interurbana que conectará Tokio con Osaka.

El país asiático avanza con la futura inauguración de un tren de alta velocidad que superará los 500 km/h, uniendo la capital con importantes ciudades del interior en tiempos récord.

Inaugurarán un tren de alta velocidad que irá a más de 500 km/h que conectará la capital con el interior (foto: archivo).

Japón y la innovación en los trenes de alta velocidad

Desde la inauguración del primer Shinkansen en 1964, Japón es sinónimo de innovación ferroviaria. Sus trenes bala no solo destacan por la velocidad, sino también por un récord de seguridad único, ya que cuentan con estándares de altísimo nivel.

Esto, por su parte, se explica gracias a la utilización de sistemas avanzados de diseño y frenado automático ante terremotos, una condición clave en un país con alta actividad sísmica.

Con esa experiencia como respaldo, el nuevo proyecto apunta aún más alto. El Chuo Shinkansen conectará Tokio, Nagoya y Osaka, reduciendo drásticamente los tiempos de viaje y ofreciendo una alternativa ultrarrápida frente al transporte aéreo interno.

El nuevo tren SCMaglev: 505 km/h y viajes de Tokio a Osaka en solo 67 minutos

El sistema SCMaglev emplea propulsión lineal y levitación mediante imanes superconductores, eliminando el contacto entre ruedas y rieles. Esta característica disminuye el desgaste mecánico y posibilita el mantenimiento de velocidades extremas de manera sostenida.

El servicio comercial del nuevo tren se prevé a una velocidad de 505 km/h, lo que permitiría viajar entre Tokio (Shinagawa) y Nagoya en apenas 40 minutos y llegar hasta Osaka en 67 minutos.

En tanto, el material rodante será la serie L0, que ya hizo historia al alcanzar 603 km/h durante pruebas en la pista experimental de Yamanashi, un récord mundial absoluto.

Iniciarán un tren de gran velocidad que viajará a más de 500 km/h que unirá la capital con el interior (foto: archivo)

Desafíos del tren de alta velocidad Tokio-Nagoya: ¿cuándo estará listo?

Pese a su ambición, el proyecto enfrenta importantes desafíos. La apertura del tramo Tokio–Nagoya sufrió retrasos significativos y ya no se espera antes de 2034.

El principal obstáculo se encuentra en la prefectura de Shizuoka, donde persisten preocupaciones ambientales por el impacto de los túneles en el caudal del río Oi y sus ecosistemas, por lo que las obras

se ven afectadas por la necesidad de cumplir con regulaciones estrictas.

Cuál es el monto de la millonaria inversión en el tren de alta velocidad de Japón

A esto se suma la complejidad técnica del trazado: cerca del 86% del recorrido discurre bajo tierra, con túneles de gran longitud, curvas amplias y pendientes exigentes.

El costo también refleja la magnitud de la obra. El primer tramo demandará más de 7 billones de yenes, mientras que el corredor completo hasta Osaka superaría los 9 billones.

Expansión del Chuo Shinkansen: impulso turístico y económico

Japón también planea expandir la red del Chuo Shinkansen a otras ciudades en el futuro. Además, se espera que el tren atraiga a un gran número de turistas, impulsando la economía local.