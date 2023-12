Horóscopo Negro: así será la semana del 11 al 17 de diciembre para todos los signos

Diciembre es un mes complicado para muchas personas, ya que significa reflexionar y pensar en todo lo que ha pasado durante el año que se va.

Este último mes del año traerá cambios importantes para los signos del zodíaco. Por eso, la segunda semana de diciembre, que comprende del 11 al 17, las personas de cada signo tendrán que tener en cuenta algunas cuestiones significativas. Conocé que te deparará a vos, según tu signo.

Del 11 al 17 de diciembre: ¿qué te espera para esta semana, según el Horóscopo Negro?

Los signos del zodíaco deberán enfrentarse a algunos cambios, por ello, hay que tener en cuenta lo que dice el Horóscopo Negro.

Aries

Es probable que estos días te sientas nostálgico. Aunque tengas el deseo de reconsiderar ciertas decisiones pasadas, es importante aceptarlas y concentrarte en tomar decisiones más inteligentes para el futuro.

Tauro

Los de Tauro deben concentrar sus esfuerzos y dejar de preocuparse tanto por las decisiones y movimientos de los demás. Al final, solo contás con vos mismo, así que tenés que aprender la lección de dar prioridad a tus necesidades.

Géminis

Es evidente que deseás un abrazo sin tener que pedirlo. En estos días, tus emociones estarán a flor de piel, así que buscá el apoyo de quienes te comprenden y están dispuestos a ofrecerte consuelo.

Cáncer

Será necesario que muestres tu verdadera esencia, ya que hay quienes desean conocerla. Salir de tu caparazón no solo beneficiará tu autoestima, sino también tus relaciones, porque muchos de tus problemas internos afectan todo lo que sucede a tu alrededor.

Los signos del zodíaco tendrán que aprender a escucharse un poco más. (Fuente: Archivo).

Leo

Leo, esta semana permitite estar tranquilo y mostrar tu lado humano sin temor. Dejá de presionarte para siempre estar bien. Es momento de ser auténtico y aceptar tu vulnerabilidad ante el mundo.

Virgo

Virgo, esta semana, aunque ansíes gritarlo al mundo, es prudente seguir trabajando en silencio por unos días más antes de compartir tus éxitos. Aprovechá tu naturaleza discreta y sorprendé a todos cuando llegue el momento.

Libra

Libra, llevás mucho peso interno y es crucial desahogarte antes de explotar. Esta semana, tenés que permitirte liberar esas emociones de la manera que prefieras. Date un espacio para expresar lo que llevas dentro y, después, seguí adelante.

Escorpio

Escorpio, tendrás que aceptar que todo es temporal y adaptarte a lo que el destino te presente. Enfócate en crecer y aprender de cada experiencia. No te amargues por los finales, ya que cada cambio trae nuevas lecciones y oportunidades de crecimiento.

Sagitario

Si sos de Sagitario, tendrás que prepararte para una semana llena de novedades y desafíos. Aunque al principio pueda causar estrés, mantené la calma y no te agobies. Disfrutá de cada segundo, porque estás en un momento donde la inspiración fluye y tu energía está en su punto más alto.

Esta segunda semana será crucial para cada signo. (Fuente: Archivo).

Capricornio

Capricornio, esta semana será crucial para que puedas ver que, si no recibís el mismo interés, tenés que retirarte aunque duela. Tu salud mental es prioritaria: reconocé la importancia de cuidarte.

Acuario

Acuario, esta semana te mostrarás decidido y no tolerarás más juegos ni engaños. Estás a punto de descubrir que algunas personas no son lo que aparentan, y no dudarás en cortar lazos con aquellos que te causan daño.

Piscis

Piscis, esta semana, anotá las cosas que deseás lograr antes del 31 de diciembre. Ordená un poco tus pensamientos, ya que últimamente parecen un tanto caóticos.