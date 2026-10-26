Al dispersarse con el vapor, el perfume llega a todo el ambiente, algo que un spray no logra.

Los olores intensos, a fritura, a humedad, a encierro, son difíciles de sacar, y los aerosoles comerciales muchas veces solo los tapan por un rato con un perfume artificial. Por eso ganó popularidad un truco casero, natural y muy económico: poner a hervir albahaca, romero y cáscara de naranja en una olla con agua.

Para qué sirve hervir albahaca, romero y cáscara de naranja

El objetivo de esta combinación es neutralizar los olores intensos y perfumar los ambientes de forma natural. Al hervir, el vapor se carga con los aromas de las hierbas y la cáscara, se expande por la casa y ayuda a cubrir y disimular los olores fuertes, sobre todo en la cocina y en ambientes cerrados. Funciona, en los hechos, como un ambientador natural de estufa.

La explicación está en los aceites esenciales de cada ingrediente, que son volátiles: con el calor se liberan y pasan al vapor, que los reparte por el ambiente. La cáscara de naranja aporta limoneno, el compuesto responsable del típico aroma cítrico, fresco y potente para cubrir olores. El romero suma su olor característico, marcado por compuestos como el cineol (eucaliptol) y el alcanfor.

Y la albahaca aporta un perfume herbal y dulzón, por compuestos como el linalol. La combinación de lo cítrico, lo herbal y lo amaderado es la que da ese aroma envolvente que se asocia a la limpieza y la frescura.

Paso a paso: cómo hacer la mezcla

La preparación es muy simple:

Llenar una olla con agua y llevarla al fuego.

Agregar unas ramas de romero, unas hojas de albahaca y la cáscara de una o dos naranjas, previamente lavadas.

Llevar a ebullición y luego bajar el fuego para que largue aroma de a poco, a fuego mínimo.

Dejar que el vapor se expanda por la casa, sin perder de vista la olla.

La cáscara de naranja aporta limoneno, el compuesto responsable del típico aroma cítrico, fresco y potente para cubrir olores. Shutterstock

Por qué lo recomiendan

Más allá del resultado, el atractivo es que se trata de una alternativa natural, barata y a mano frente a los ambientadores comerciales. Usa ingredientes que suele haber en cualquier cocina, no deja el aire cargado de químicos de aerosol, aprovecha restos que normalmente se tiran, como la cáscara de naranja, y permite regular la intensidad del aroma a gusto, según cuántas hierbas y cáscara se usen. Además, al dispersarse con el vapor, el perfume llega a todo el ambiente, algo que un spray no logra.