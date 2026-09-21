Dormir con un ramito de romero cerca: para qué sirve y por qué recomiendan tenerlo en la habitación

El romero es una de las plantas aromáticas más utilizadas tanto en la cocina como en el hogar. Su aroma y versatilidad hicieron que, además de emplearse para condimentar carnes, verduras y sopas, también se incorporara a distintos productos de limpieza y cuidado personal.

En el hogar, las ramitas de romero pueden utilizarse para perfumar ambientes y ayudar a disimular malos olores gracias a su característico aroma. También es habitual encontrarlo como ingrediente en aceites, shampoos y otros productos destinados al cuidado del cabello.

Dormir con un ramito de romero cerca: para qué sirve y por qué recomiendan tenerlo en la habitación

Es común encontrarlo también en tradiciones populares y prácticas de bienestar. A lo largo del tiempo, se lo asoció con conceptos como la protección, la purificación y la abundancia. Por esta razón, algunas personas acostumbran colocar ramas de esta planta en distintos sectores de la casa, incluido el dormitorio.

¿Por qué recomiendan tener un ramito de romero en la habitación?

A continuación, los beneficios más destacados.

Su aroma puede generar una sensación agradable

El perfume característico del romero puede contribuir a crear un ambiente agradable y fresco. Lo cierto es que las ramas frescas de romero desprenden un aroma herbal que puede utilizarse para perfumar de forma natural una habitación. De esta manera, puede ser una alternativa sencilla para quienes prefieren evitar ambientadores con fragancias artificiales.

Forma parte de distintas creencias sobre la protección del hogar

En algunas tradiciones y prácticas esotéricas, es considerada una planta protectora y se le atribuye la capacidad de alejar las energías negativas. Estas propiedades particulares pertenecen al ámbito de las creencias populares y no cuentan con evidencia científica que demuestre que la planta pueda modificar las llamadas “energías” de un ambiente.

Posible relación con la concentración

El olor del romero fue objeto de investigaciones relacionadas con la memoria, la atención y el estado de alerta. De hecho, investigadores de Northumbria University, en Reino Unido, publicaron en Avances Terapéuticos en Psicofarmacología que las personas expuestas al aroma de aceite esencial de romero tienen una mejor concentración y rendimiento en determinadas pruebas cognitivas.

La relación apareció tanto en medidas de velocidad como de precisión, por lo que los autores consideraron que no se explicaba simplemente porque los participantes respondieran más rápido sacrificando exactitud.

Esto llevó a los investigadores a plantear que algunos compuestos inhalados del aroma del romero podrían llegar a la circulación y estar relacionados con determinados efectos sobre la función cognitiva.

No obstante, para favorecer un buen descanso continúan siendo fundamentales hábitos como mantener horarios regulares de sueño, reducir la exposición a pantallas antes de dormir y contar con un ambiente adecuado.