Hervir cáscaras de mandarina y naranja con canela: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA

Después de comer una naranja o una mandarina, lo más habitual es tirar las cáscaras a la basura. Sin embargo, cada vez más personas las reutilizan para preparar un sencillo truco casero que permite perfumar la casa de forma natural y aprovechar las propiedades de los cítricos.

La combinación de cáscaras de naranja, cáscaras de mandarina y ramas de canela desprende un intenso aroma al hervirse, convirtiéndose en una alternativa económica a los aromatizantes comerciales.

Para qué sirve hervir cáscaras de naranja y mandarina con canela

Cuando las cáscaras hierven, liberan sus aceites esenciales y compuestos aromáticos naturales. Estos componentes ayudan a neutralizar malos olores y dejan un perfume fresco que puede extenderse por distintos ambientes de la casa sin necesidad de utilizar productos químicos.

Hervir cáscaras de mandarina y naranja con canela: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA

Además del efecto aromático, esta preparación también es valorada por las propiedades naturales de sus ingredientes. Las cáscaras de los cítricos aportan antioxidantes y vitamina C, mientras que la canela es conocida por contener compuestos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Entre los principales beneficios de este truco casero se encuentran:

Aromatizar los ambientes de manera natural.

Neutralizar olores fuertes, especialmente en la cocina.

Aprovechar los aceites esenciales presentes en los cítricos.

Preparar una infusión caliente y reconfortante.

Aportar antioxidantes y compuestos naturales.

Generar una mayor sensación de relajación y bienestar.

Cómo preparar este aromatizante casero

Una de las ventajas de este truco es que no requiere ingredientes difíciles de conseguir ni una preparación compleja. En pocos minutos es posible llenar la casa con un agradable aroma cítrico y especiado.

Hervir cáscaras de mandarina y naranja con canela: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA

Para prepararlo solo hace falta:

Colocar las cáscaras de naranja y mandarina en una olla con agua.

Agregar una o dos ramas de canela.

Llevar la mezcla a ebullición.

Mantener el hervor durante varios minutos para que el vapor libere todo su perfume.

A medida que el agua se calienta, los aceites esenciales comienzan a desprenderse y el aroma invade rápidamente los distintos ambientes del hogar.

Un truco que puede potenciarse con otros ingredientes

Muchas personas optan por incorporar otros ingredientes naturales para lograr una fragancia todavía más intensa y duradera .

Uno de los más utilizados es la esencia o extracto de vainilla, que aporta un toque dulce y combina muy bien con el perfume de los cítricos y la canela.

También pueden añadirse otras especias o hierbas aromáticas según el resultado que se busque, aunque la mezcla de naranja, mandarina y canela sigue siendo una de las más elegidas por su equilibrio entre frescura y calidez.

Por qué es un truco ideal durante el otoño y el invierno

Durante los meses más fríos del año, este preparado se vuelve especialmente popular porque no solo perfuma la casa, sino que también genera una agradable sensación de confort.

El vapor caliente y el aroma de la canela, combinado con las notas cítricas, suelen asociarse con ambientes acogedores y momentos de descanso.