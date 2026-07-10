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Mezclar bicarbonato de sodio con pasta dental es un truco ideal para mantener relucientes las superficies de vidrio y devolverles el brillo, especialmente útil para dejar, por ejemplo, las mamparas de la ducha como nuevas.
Esta combinación aprovecha el poder abrasivo del bicarbonato y los agentes limpiadores de la pasta dental para remover suciedad adherida, eliminar marcas y todo tipo de manchas difíciles.
Mezclar bicarbonato de sodio y pasta dental: para qué sirve
Esta mezcla es especialmente beneficiosa para
- Eliminar manchas y suciedad adherida en vidrios
- Limpiar marcas de dedos y huellas
- Facilitar la remoción de residuos de grasa
- Dar brillo
- Limpiar pequeños objetos de vidrio, como frascos o mesas con cubierta de cristal
Cómo preparar esta mezcla con bicarbonato de sodio y pasta dental
- Mezclar una cucharada de bicarbonato de sodio
- Una pequeña cantidad de pasta, idealmente blanca
Lo ideal es mezclar ambos ingredientes hasta formar una pasta uniforme. La densidad de la mezcla puede regularse añadiendo o quitando agua.
Cómo poner en práctica la mezcla de bicarbonato de sodio y pasta de dientes
Los pasos para aprovechar esta mezcla son
- Aplicar una pequeña cantidad sobre una esponja suave
- Frotar el vidrio de manera circular
- Dejar actuar durante uno o dos minutos
- Retirar el excedente con un paño húmedo
- Secar la superficie con un paño de microfibra