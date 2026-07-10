Café usado y bicarbonato de sodio: por qué recomiendan mezclarlos y para qué sirve

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Cada vez más personas optan por soluciones caseras para mantener la limpieza del hogar sin recurrir a productos químicos. Entre los métodos que ganaron popularidad se encuentra una combinación elaborada con café usado y bicarbonato de sodio, dos ingredientes comunes que pueden aprovecharse antes de ser desechados.

Además de ayudar a neutralizar los malos olores, esta mezcla también resulta útil para remover suciedad adherida en distintos utensilios de cocina gracias a las propiedades de ambos componentes.

¿Para qué sirve mezclar café usado con bicarbonato de sodio?

Aunque muchas personas desechan los restos del café después de preparar una bebida, estos conservan propiedades que pueden aprovecharse en las tareas domésticas.

Combinados con bicarbonato de sodio, forman una mezcla que puede utilizarse para:

Neutralizar malos olores en diferentes espacios del hogar.

Limpiar ollas, cacerolas y otros utensilios de cocina.

Remover suciedad y restos de grasa difíciles de quitar.

Aprovechar un residuo doméstico antes de desecharlo.

La textura del café actúa como un abrasivo suave, mientras que el bicarbonato es conocido por su capacidad para absorber olores y facilitar la limpieza de distintas superficies.

¿Cómo preparar la mezcla?

Para elaborar esta preparación casera solo se necesitan dos ingredientes:

Café usado completamente seco.

Dos cucharaditas de bicarbonato de sodio.

Café usado y bicarbonato de sodio: por qué recomiendan mezclarlos y para qué sirve Montaje EC

Ambos deben mezclarse hasta obtener una preparación uniforme. Al momento de utilizarla, se recomienda agregar unas gotas de agua para formar una pasta que pueda aplicarse sobre la superficie que se desea limpiar y, posteriormente, enjuagar con abundante agua.

Otros consejos para evitar que la grasa se adhiera a los utensilios

Además de este truco casero, existen hábitos que ayudan a facilitar la limpieza diaria de la cocina y a evitar que los alimentos se peguen en ollas y sartenes:

Precalentar correctamente los utensilios antes de cocinar.

Utilizar suficiente grasa o aceite durante la cocción.

Evitar temperaturas excesivamente altas.

Secar bien las superficies antes de comenzar a cocinar.

Dejar en remojo las ollas cuando no puedan lavarse de inmediato.

Preferir utensilios con recubrimiento antiadherente.

Los especialistas también recomiendan lavar las ollas y cacerolas poco después de utilizarlas, ya que la grasa y los residuos de alimentos se eliminan con mayor facilidad antes de que se adhieran por completo a la superficie.