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Las papas son uno de los alimentos más consumidos en los hogares, pero también uno de los que más errores de conservación acumula. Muchas personas creen que la heladera es el mejor lugar para mantenerlas frescas durante más tiempo, aunque en realidad sucede todo lo contrario.
El frío, la humedad y las bajas temperaturas pueden modificar su sabor, alterar su textura e incluso acelerar su deterioro. Por eso, los especialistas recomiendan almacenarlas en otro ambiente para que conserven sus propiedades y duren mucho más.
Dónde conviene guardar las papas para que duren más tiempo
Aunque pueda sorprender, el mejor lugar para conservar las papas no es la heladera, sino un espacio fresco, seco, oscuro y bien ventilado. Estas condiciones permiten mantener su textura y sabor durante más tiempo sin afectar su calidad.
Una buena opción es guardarlas en:
- Una bolsa de papel.
- Un canasto de mimbre.
- Un recipiente con ventilación.
- Una alacena o despensa fresca.
- Un lugar protegido de la luz solar directa y de fuentes de calor.
De esta manera, las papas conservan mejor su estado natural y se reduce el riesgo de que broten, se ablanden o comiencen a pudrirse antes de tiempo.
Por qué no conviene guardar las papas en la heladera
Las bajas temperaturas modifican la composición natural de las papas. Cuando permanecen en la heladera, parte del almidón se transforma en azúcares, provocando cambios tanto en el sabor como en la textura.
Además, la humedad propia del refrigerador favorece su deterioro y puede hacer que pierdan calidad en pocos días.
Guardar las papas en la heladera puede provocar:
- Un sabor más dulce de lo habitual.
- Una textura más blanda después de la cocción.
- Mayor humedad en la superficie.
- Un deterioro más rápido.
- Cambios en el resultado al hervirlas, freírlas o cocinarlas al horno.
Los errores más comunes que hacen que las papas se echen a perder
Además de refrigerarlas, existen otros hábitos cotidianos que pueden reducir notablemente su adecuada conservación.
Uno de los más frecuentes es lavarlas antes de almacenarlas. La humedad que queda adherida a la cáscara favorece la aparición de hongos y acelera el proceso de descomposición.
También conviene evitar colocarlas junto a cebollas o frutas como bananas y manzanas, ya que estos alimentos liberan etileno, un gas que acelera la maduración y favorece la aparición de brotes.
Qué hacer para conservar las papas en buen estado durante más tiempo
Con algunos cuidados simples es posible mantener las papas en buenas condiciones durante mucho más tiempo, lo cual evita que el alimento se heche a perder y se ahorre más dinero.
Las principales recomendaciones son:
- No lavarlas antes de guardarlas.
- Limpiarlas únicamente antes de cocinarlas.
- Utilizar recipientes o bolsas que permitan la ventilación.
- Revisarlas periódicamente para retirar las que presenten signos de deterioro.
- Mantenerlas alejadas de la luz para evitar que se pongan verdes.
- No almacenarlas junto a otras verduras o frutas que desprendan etileno.