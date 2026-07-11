No es en la heladera: guardar las papas en este lugar evita que se pongan blandas y conserva su sabor por mucho más tiempo Fuente: Shutterstock

Las papas son uno de los alimentos más consumidos en los hogares, pero también uno de los que más errores de conservación acumula. Muchas personas creen que la heladera es el mejor lugar para mantenerlas frescas durante más tiempo, aunque en realidad sucede todo lo contrario.

El frío, la humedad y las bajas temperaturas pueden modificar su sabor, alterar su textura e incluso acelerar su deterioro. Por eso, los especialistas recomiendan almacenarlas en otro ambiente para que conserven sus propiedades y duren mucho más.

Dónde conviene guardar las papas para que duren más tiempo

Aunque pueda sorprender, el mejor lugar para conservar las papas no es la heladera, sino un espacio fresco, seco, oscuro y bien ventilado . Estas condiciones permiten mantener su textura y sabor durante más tiempo sin afectar su calidad.

No es en la heladera: guardar las papas en este lugar evita que se pongan blandas y conserva su sabor por mucho más tiempo Fuente: Shutterstock

Una buena opción es guardarlas en:

Una bolsa de papel.

Un canasto de mimbre.

Un recipiente con ventilación.

Una alacena o despensa fresca.

Un lugar protegido de la luz solar directa y de fuentes de calor.

De esta manera, las papas conservan mejor su estado natural y se reduce el riesgo de que broten, se ablanden o comiencen a pudrirse antes de tiempo.

Por qué no conviene guardar las papas en la heladera

Las bajas temperaturas modifican la composición natural de las papas. Cuando permanecen en la heladera, parte del almidón se transforma en azúcares, provocando cambios tanto en el sabor como en la textura .

Además, la humedad propia del refrigerador favorece su deterioro y puede hacer que pierdan calidad en pocos días.

Guardar las papas en la heladera puede provocar:

Un sabor más dulce de lo habitual.

Una textura más blanda después de la cocción.

Mayor humedad en la superficie.

Un deterioro más rápido.

Cambios en el resultado al hervirlas, freírlas o cocinarlas al horno.

Los errores más comunes que hacen que las papas se echen a perder

Además de refrigerarlas, existen otros hábitos cotidianos que pueden reducir notablemente su adecuada conservación .

No es en la heladera: guardar las papas en este lugar evita que se pongan blandas y conserva su sabor por mucho más tiempo Fuente: Shutterstock

Uno de los más frecuentes es lavarlas antes de almacenarlas. La humedad que queda adherida a la cáscara favorece la aparición de hongos y acelera el proceso de descomposición.

También conviene evitar colocarlas junto a cebollas o frutas como bananas y manzanas, ya que estos alimentos liberan etileno, un gas que acelera la maduración y favorece la aparición de brotes.

Qué hacer para conservar las papas en buen estado durante más tiempo

Con algunos cuidados simples es posible mantener las papas en buenas condiciones durante mucho más tiempo, lo cual evita que el alimento se heche a perder y se ahorre más dinero.

Las principales recomendaciones son: