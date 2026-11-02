Decir que un motor “trabaja forzado” es una manera cotidiana de describir situaciones en las que funciona bajo mayores exigencias. Más allá de la expresión, las condiciones concretas dependen del vehículo, su motorización y el uso. Por eso, el manual del fabricante debe ser siempre la referencia para conocer los cuidados y el mantenimiento necesarios.

La exigencia del motor también vuelve relevante la lubricación. Las piezas en movimiento necesitan una película lubricante adecuada y un producto que responda a las especificaciones de la motorización. Además, cumplir con las revisiones periódicas forma parte del cuidado general del vehículo: Ford Argentina, por ejemplo, señala que es fundamental realizar los mantenimientos en los kilometrajes establecidos por el fabricante.

Temperatura y desgaste: qué papel cumple el lubricante

Uno de los desafíos es conservar una lubricación adecuada frente a las condiciones de funcionamiento del motor. Por eso, no alcanza con controlar que haya aceite: también hay que utilizar un producto compatible con las especificaciones correspondientes y respetar los intervalos de mantenimiento establecidos para el vehículo.

La lubricación cobra especial importancia cuando se busca reducir el desgaste de los componentes internos del motor. En este terreno, YPF desarrolló ELAION AURO con tecnología EXTRADRIVE. Según la información oficial de la compañía, esta línea brinda mayor protección, limpieza y control térmico, con el objetivo de contribuir a extender la vida útil del motor.

El control térmico es uno de los atributos que YPF destaca específicamente en el producto. La compañía también ubica a ELAION AURO dentro de su gama de lubricantes para motores y señala que sus productos se encuentran respaldados por normas internacionales.

Foto: YPF Boxes. YPF Boxes

Cómo evitar someter al motor a exigencias innecesarias

El primer punto es respetar las indicaciones de mantenimiento del fabricante. Los intervalos de revisión no deben reemplazarse por una cifra genérica aplicable a cualquier auto: dependen del modelo y de su programa de mantenimiento. Ford Argentina, por ejemplo, remarca la importancia de someter el vehículo a las revisiones periódicas en los kilometrajes indicados en su programa específico.

También es importante elegir el lubricante adecuado. No todas las formulaciones responden a los mismos requerimientos, por lo que la viscosidad y las especificaciones deben coincidir con las indicadas para cada motor. En ese sentido, YPF presenta a ELAION AURO como una alternativa cuya tecnología EXTRADRIVE apunta a brindar protección, limpieza y control térmico.

Evitar el desgaste prematuro, entonces, requiere combinar un uso adecuado con el mantenimiento correspondiente y una lubricación acorde al motor. Frente a condiciones de mayor exigencia, respetar las especificaciones del fabricante y los períodos de revisión ayuda a que el lubricante continúe cumpliendo su función de protección.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.