Se difundió el calendario de feriados a nivel nacional.

Los argentinos deberán esperar hasta octubre para volver a disfrutar de un fin de semana largo. Según el calendario oficial de feriados nacionales de 2026, septiembre no tendrá ningún feriado nacional, por lo que el mes transcurrirá sin jornadas adicionales de descanso.

La ausencia de feriados durante septiembre significa que no habrá fines de semana largos nacionales durante ese mes. El próximo descanso extendido llegará recién en octubre.

¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

El próximo feriado nacional será el lunes 12 de octubre de 2026, fecha en la que se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

El calendario oficial marca los días feriados a nivel nacional. Fuente: Shutterstock Laura Primo

Al caer lunes, permitirá conformar automáticamente un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre.

La fecha figura en el calendario oficial de feriados nacionales publicado por el Gobierno nacional.

¿Cuáles son los próximos feriados después de octubre?

Después del feriado de octubre, el calendario nacional todavía contempla otras fechas de descanso antes de finalizar 2026:

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Además, el calendario oficial establece el lunes 7 de diciembre como día no laborable con fines turísticos, lo que permitirá conformar otro fin de semana largo junto con el feriado del martes 8 de diciembre.

En septiembre no habrá feriados

Por lo tanto, septiembre será un mes sin feriados nacionales, mientras que el próximo fin de semana largo para organizar una escapada será el de octubre, con el feriado del lunes 12.