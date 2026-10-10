En esta noticia Cómo seguirá el tiempo: qué dice el SMN

El fin de semana largo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) empezó con las lluvias que marcaron toda la semana. Aunque se espera una leve mejora hacia la noche del sábado, el sol seguirá sin salir.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado será la jornada más inestable. Mientras tanto, la temperatura mínima prevista es de 10 grados y la máxima llegará a los 15.

Cómo seguirá el tiempo: qué dice el SMN

En este sentido, se esperan lluvias durante buena parte del día, con mayor probabilidad de precipitaciones en la mañana (hasta 70%). Luego, las chances disminuirán de forma gradual hasta ubicarse cerca del 40% durante el día.

El panorama invitará a prever alternativas bajo techo para los planes del sábado. También conviene tener en cuenta que las calles con agua y la visibilidad reducida durante las precipitaciones pueden afectar la circulación vehicular, por lo que se recomienda conducir con precaución y mantener una distancia adecuada con otros vehículos.

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Para el domingo, el SMN prevé una mínima de 9 grados y la máxima se mantendrá en 17 grados. Además, el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada, sin lluvias anunciadas para el AMBA. Por la madrugada se prevén neblinas.

Sumado a las nubes, habrá ráfagas de viento que alcanzará los 22 kilómetros por hora, un factor que puede reforzar la sensación térmica durante la mañana y hacia el final del día. Por eso, pese a que las temperaturas máximas se mantendrán en valores moderados, será conveniente contar con abrigo para las actividades al aire libre .

Si bien no se prevén lluvias, el cielo no mostrará mejoras significativas. La nubosidad predominante limitará los períodos de sol y mantendrá un ambiente fresco, especialmente a primera hora.

En el caso, el lunes comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 10 grados. Por la tarde y la noche, las nubes volverán a ganar presencia y el pronóstico indica condiciones mayormente nubladas.

La máxima estimada para el último día del fin de semana largo será de 17 grados. De acuerdo con la previsión oficial, no hay lluvias previstas para el AMBA, por lo que el día podría ofrecer una ventana más favorable para quienes planeen regresar de una escapada o realizar actividades fuera de casa.