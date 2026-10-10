Las lluvias están pronosticadas para el fin de semana en Posadas, Misiones.

Mediante el sistema de pronóstico extendido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que un frente de tormentas llegará a la provincia de Misiones y se mantendrá durante todo el fin de semana en la capital del territorio.

Según anticipó el organismo, las lluvias se darán en Posadas y se darán durante este sábado 10 de octubre, con posibilidades de extenderse hacia el domingo 11 y lunes 12 .

Anticipan tormentas durante todo el fin de semana en Misiones

El frente de tormentas que se dará en Misiones impactará, también en diferentes sectores de la zona sur de la provincia.

En este sentido, localidades como Oberá, San Javier y Candelaria registrarán importantes lluvias que se extenderán desde este sábado hasta el lunes 12 (feriado nacional por el Día del Respeto y la Diversidad Cultural), inclusive.

El clima durante este sábado

Asimismo, el SMN estableció las siguientes condiciones para este sábado 10 de octubre en Posadas:

Probabilidad de entre 40% y 70% por tormentas fuertes con actividad eléctrica durante la mañana.

Probabilidad de entre 10% y 40% de lluvias durante la tarde.

Probabilidad de entre 10% y 40% de lluvias durante la tarde.

Pronóstico extendido en Posadas. Captura SMN | Comoposición Canva El Cronista Audiencias

En tanto, la temperatura mínima será de 19 grados, mientras que la máxima se ubicará en 23°.

Cómo seguirá el clima

Según el reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, durante el fin de semana se presentarán las siguientes condiciones climáticas en Posadas:

Domingo 11 de octubre : temperatura mínima de 13° y máxima de 22°. Lluvias intensas con tormenta eléctrica durante la madrugada y primeras horas de la mañana. Durante la tarde y noche, la intensidad de las precipitaciones será menor.

Lunes 12 de octubre : temperatura mínima de 12° y máxima de 21°. Lluvias durante la madrugada y primeras horas de la mañana con probabilidad de entre el 10% y 40%. Desde la tarde y la noche, tormentas más intensas con probabilidad de actividad eléctrica.

En tanto, se recomienda seguir de cerca las indicaciones del SMN y prestarle atención a las variaciones del clima para evitar cualquier tipo de accidente.