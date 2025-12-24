Hace siglos, en diversas regiones de Argentina se empleaba la técnica del bateo para extraer oro de los ríos. Aunque esta práctica había caído en desuso, recientemente se ha revelado que aún es posible recolectar partículas de este metal precioso.

En ciertos ríos del país todavía se pueden encontrar restos de oro en sus afluentes. Mediante métodos tradicionales de filtrado, es posible separar el metal del agua y recuperar fragmentos del que sigue siendo uno de los elementos más valorados del mundo.

Sitios para explorar oro en Argentina

Ubicado al pie del cerro Tomolasta, el pueblo de La Carolina es uno de los destinos más buscados por quienes desean encontrar oro en Argentina.

Fundado en el siglo XVIII, este lugar mantiene su tradición minera y ofrece experiencias únicas para quienes quieren probar suerte con una batea.

Actualmente, el pueblo cuenta con 300 habitantes que se dedican a la industria minera. La mayor atracción es el río amarillo, donde se puede hacer una excursión para revivir la búsqueda de oro con una paila y tratar de hallar este metal precioso. Cada enero, el pueblo celebra la Fiesta Provincial del Oro y el Agua para conmemorar este descubrimiento.

Bateo: la técnica artesanal para extraer sedimentos del río sin maquinaria pesada

La actividad más comúnmente empleada es el bateo, que consiste en la extracción de sedimentos del lecho del río mediante una batea (recipiente cóncavo) y agua. Esta práctica es legal siempre que se realice de manera artesanal y sin la utilización de maquinaria pesada.

La técnica del bateo permite a los individuos recolectar minerales de manera sostenible, promoviendo la conservación del medio ambiente.

¿Cuánto puede valer el oro al pie del cerro Tomolasta?

Al pie del cerro Tomolasta se pueden encontrar pepitas de oro de entre 17 y 20 quilates. El gramo de este hallazgo puede alcanzar un valor de $ 7000. Para alcanzar el millón de pesos se debe reunir más de 1 kg de oro desde el agua.

¿Dónde más se puede encontrar oro en Argentina?

Nuevas áreas de extracción de oro y talleres para turistas

Con una rica tradición minera, este río continúa siendo objeto de exploración por parte de buscadores locales. El oro se halla en los sedimentos y demanda paciencia y destreza.

La búsqueda de este metal precioso representa una actividad que ha perdurado a lo largo del tiempo, atrayendo a numerosos interesados en la minería.