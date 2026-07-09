Planean construir una calle pavimentada con oro en el distrito más lujoso de Dubai.

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Las autoridades urbanas anunciaron un ambicioso proyecto que transformó el paisaje comercial y turístico de la ciudad: la creación de un distrito destinado al comercio del metal precioso, que contempla además la construcción de una calle pavimentada con oro.

Este desarrollo dio origen al Dubai Gold District, inaugurado en enero de 2026, un espacio que reúne a más de mil tiendas especializadas en oro, joyería, perfumería, cosmética y productos de lujo, con el objetivo de consolidar a la ciudad como un epicentro mundial del comercio del oro.

El proyecto fue presentado oficialmente por las autoridades locales y los promotores del distrito, quienes destacaron el valor simbólico del oro para la economía, el turismo y la cultura de la ciudad.

¿Qué es el Dubai Gold District y qué lo hace especial?

El Dubai Gold District es un desarrollo urbano creado para concentrar todas las actividades relacionadas con el oro y la joyería en un solo lugar. La zona fue concebida como un centro global para la venta de oro, el comercio mayorista, la negociación, las inversiones y los servicios asociados.

Las autoridades señalaron que el distrito apunta a fortalecer la economía local y posicionar al país como un referente mundial del comercio del oro. Dubai Media Office

Este distrito forma parte de un plan de regeneración del histórico barrio de Deira, conocido por su tradicional mercado de oro, donde se realizan intercambios de metales preciosos desde hace décadas. La iniciativa buscó fusionar esa tradición con infraestructura moderna para reforzar el estatus de la ciudad como un destino líder en el comercio de oro.

La calle pavimentada con oro: símbolo de lujo e innovación

La Gold Street —nombre con el que fue bautizada la vía pavimentada con oro— es la característica más emblemática del Dubai Gold District. Inaugurada junto con el distrito en enero de 2026, la calle fue construida utilizando elementos de oro y se convirtió en uno de los principales atractivos del complejo comercial.

Más allá de su valor simbólico, esta vía combina el patrimonio cultural ligado al oro con la innovación arquitectónica, celebrando la importancia histórica y contemporánea del metal precioso en la ciudad. Desde su apertura, se ha consolidado como un ícono del distrito y como una de las principales atracciones para turistas y compradores interesados en el mercado del oro.

La calle pavimentada con oro será el ícono del nuevo distrito y una de sus principales atracciones urbanas. Shutterstock

Más de 1.000 tiendas y un ecosistema comercial global

Una de las principales fortalezas del Dubai Gold District es su amplia oferta comercial. El espacio reúne a más de 1.000 minoristas especializados en categorías como:

Oro.

Joyería.

Perfumería.

Cosmética.

Productos de estilo de vida.

Entre las marcas presentes y las que continuarán incorporándose figuran importantes firmas regionales e internacionales, con tiendas insignia que refuerzan la diversidad del distrito.

Turismo de lujo y comercio internacional: la clave del nuevo distrito dorado

Además, el desarrollo incluye seis hoteles y diversos servicios de apoyo diseñados para facilitar la visita de compradores y turistas extranjeros. Esta infraestructura busca mejorar la experiencia de quienes llegan para comprar, invertir o explorar el sector del oro en un entorno moderno y organizado.

El proyecto también se alinea con el objetivo estratégico de fortalecer la posición de Dubái como uno de los principales centros globales para el comercio de metales preciosos, respaldado por el crecimiento sostenido de sus exportaciones y del volumen de negocios vinculado al oro.