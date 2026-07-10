Extraen monedas y lingotes de oro en un campo sembrado y pertenece todo a un solo país.

Investigadores especializados en arqueología europea han logrado identificar un depósito antiguo de piezas de oro en una zona rural de Pilsen, en la República Checa.

El conjunto abarcaba monedas y pequeños lingotes que habían estado ocultos bajo tierra durante siglos, hallados gracias al meticuloso trabajo de exploración y análisis del terreno realizado por el equipo.

De acuerdo con el Museo y Galería del Norte de Pilsen, el material recuperado se erige como una evidencia significativa sobre la presencia celta en la región.

Los expertos del Instituto Arqueológico de la Academia Checa de Ciencias aclararon que las futuras evaluaciones, sustentadas en pruebas isotópicas, permitirán establecer si el metal se origina en depósitos circundantes o si fue transportado desde localizaciones remotas a través de antiguos circuitos de comercio.

Las autoridades culturales subrayaron que la colección posee un alto valor histórico, no únicamente por su antigüedad, sino también por el notable estado de conservación, el cual facilitará un mayor entendimiento sobre las sociedades que habitaron Europa Central.

Descubren oro en República Checa: así lo hallaron

El hallazgo comenzó a tomar forma mucho antes de que se volviera noticia. En 2021, un buscador aficionado que recorría la zona con un detector de metales identificó un fragmento de una antigua moneda datada en el siglo II a.C. Ese indicio inicial llevó a que el terreno, un espacio agrícola activo, fuera sometido a excavaciones controladas, ajustadas a los tiempos de siembra y cosecha.

Los expertos del Instituto Arqueológico de la Academia Checa de Ciencias realizaron los análisis de oro. (Foto: Archivo EC Colombia)

Según los especialistas, las piezas halladas podrían haber llegado allí como parte de intercambios comerciales o haber sido enterradas deliberadamente con fines ceremoniales. Durante las intervenciones también se recuperaron restos de un caballo y diversas herramientas de metal, elementos que sugieren que el sitio habría cumplido funciones rituales o relacionado con prácticas de trueque antiguas.

¿Qué piezas únicas de oro encontraron en Pilsen?

El director del MGSP, Pavel Kodera, aseguró que el yacimiento “contiene una gran cantidad de objetos metálicos pequeños, pero excepcionales, en su mayoría monedas, aunque también se hallaron lingotes, escamas de oro en bruto, pendientes y fragmentos de pulseras”.

El director del MGSP, Pavel Kodera, aseguró que el yacimiento “contiene una gran cantidad de objetos metálicos. (Fuente: Shutterstock)

Las monedas miden entre 7 milímetros y 1,5 centímetros y presentan diseños únicos que reflejan la mitología y el pensamiento celta.

“Las imágenes son verdaderas obras de arte, que reflejan la mitología y la mentalidad del pueblo celta”, explicó Kodera.

Los investigadores concluyeron que este terreno pudo haber sido un punto de reunión estacional donde las comunidades locales realizaban rituales o transacciones comerciales, dejando como legado uno de los tesoros arqueológicos más valiosos de Europa Central.

Claves del sorprendente hallazgo