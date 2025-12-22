La combinación de una mayor aversión al riesgo, ante el repunte de las tensiones geopolíticas, y las expectativas de recortes en las tasas de interés impulsó las acciones de Industrias Peñoles este lunes en la Bolsa Mexicana de Valores.

A dos semanas de que concluya 2025, los títulos de la minera controlada por la familia Baillères alcanzaron un nuevo máximo histórico al subir hasta MXN $948.26 por acción durante la sesión matutina (11:14 horas, tiempo de la Ciudad de México), de acuerdo con datos del mercado. Más avanzado el día, el papel moderó parte de las ganancias y se ubicó en MXN $931.10, lo que representó un alza de 6.90% (12:32 horas).

Con este desempeño, el valor de mercado de Peñoles aumentó en MXN $23,892 millones, una capitalización ligeramente superior a la de emisoras como Grupo BMV o Genomma Lab, según cálculos de El Cronista.

El repunte de la acción se dio en paralelo al fuerte avance de los metales preciosos. Desde el domingo, los inversionistas incrementaron su exposición al oro y la plata como activos de refugio, llevando sus precios a máximos históricos de u$d 4,420 y 69.45 dólares por onza, respectivamente. Este movimiento consolida un rally que encamina a ambos commodities a su mejor desempeño anual desde 1979.

El impulso en los metales respondió, en parte, a las apuestas del mercado de que la Reserva Federal realizará al menos dos recortes en las tasas de interés en 2026, en un contexto donde el presidente Donald Trump ha reiterado su preferencia por una política monetaria más flexible.

A este entorno se sumó un incremento en las tensiones geopolíticas, que elevó la demanda por activos de cobertura. Por un lado, Trump intensificó la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, mientras que, en Europa, se reportó un ataque de Ucrania contra una flota petrolera rusa en el mar Mediterráneo.

“En el mercado de commodities destacan las ganancias de los metales preciosos y del petróleo, ante la intensificación de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela”, escribió Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base.

Este escenario favorece directamente a Industrias Peñoles, cuya exposición a los precios del oro alcanza 35%, mientras que la plata representa 33% de su mezcla de ingresos, de acuerdo con su último reporte trimestral.

La elevada dependencia de la minera mexicana a los metales preciosos mantiene las expectativas positivas para 2026. Analistas de Actinver estiman que el oro podría alcanzar niveles de u$d 4,500 dólares por onza el próximo año.

“Los fundamentos siguen siendo sólidos, impulsados por la demanda de bancos centrales, la baja en las tasas de interés en Estados Unidos, los riesgos fiscales y los conflictos comerciales”, señalaron en un reporte.

Actualmente, de los analistas que dan cobertura a Industrias Peñoles, uno recomienda Compra, dos Mantener y uno Venta, reflejando una visión mixta sobre el potencial adicional de la acción tras el reciente rally.

En lo que va del 2025, Industrias Peñoles acumula un retorno de poco más de 220% colocándose como el mejor desempeño del Índice de Precios y Cotizaciones, S&P/BMV IPC.