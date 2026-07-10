Encuentran un taller desbordado de oro y toda su riqueza pertenece a un solo país. (Fuente: Inteligencia Artificial)

El descubrimiento de un taller artesanal en Sanxingdui, provincia de Sichuan, China, ha revelado importantes datos sobre la antigua civilización Shu. Se estima que este espacio operó durante más de tres siglos y contenía piezas de oro, jade y piedras talladas.

Este hallazgo fue realizado por el Instituto Provincial de Investigación Arqueológica y de Reliquias Culturales de Sichuan, ubicado a escasa distancia de los célebres pozos de sacrificio que han dado reconocimiento mundial a la zona.

Según los expertos, este taller habría funcionado como un centro de manufactura vinculado a la producción de reliquias que son consideradas entre las más avanzadas del antiguo Reino Shu, que se desarrolló entre el 2500 y el 1000 a.C.

Hallan en China el oro más antiguo de la historia

Las investigaciones llevadas a cabo en el lugar confirman que el taller tiene una antigüedad superior a los 3.000 años, lo que lo convierte en una pieza clave para conectar directamente con los tesoros previamente descubiertos en Sanxingdui. Además, ofrece un marco más claro para interpretar hallazgos arqueológicos de la región que, hasta ahora, no tenían una explicación definida sobre su origen o su función dentro del Reino Shu.

Según informó la agencia oficial Xinhua, las investigaciones sobre este taller de oro no frenarán . El objetivo es dilucidar qué rol económico, religioso y social cumplió este espacio productivo dentro de la estructura de la antigua civilización. Con las próximas excavaciones se espera obtener datos más precisos sobre cómo estaba organizada la producción artesanal en Sanxingdui.

Descubren un taller de oro en China que revela secretos de la antigua civilización Shu. (Fuente: Inteligencia Artificial)

El hallazgo, por su relevancia, también podría impulsar la postulación de Sanxingdui a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. De concretarse, no solo se reforzaría su valor histórico, sino que además se potenciaría el atractivo turístico de la zona, ya reconocida como uno de los principales centros arqueológicos de China.

Un centro productivo clave para comprender al Reino Shu

Los escombros de Sanxingdui, también denominadas ruinas, se conocen desde la década de 1920 y abarcan aproximadamente 12 km² en la cuenca del río Yangtsé. No obstante, la investigación que comenzó en 2024 ha puesto de manifiesto hallazgos novedosos: más de 400 áreas con vestigios, incluyendo un taller artesanal que parece haber concentrado gran parte de la producción local.

El arqueólogo Ran Honglin, quien lidera el equipo de excavación, expuso que allí se encontraron estructuras esenciales para el trabajo en serie: cimientos, hornos de combustión, zanjas repletas de ceniza y sectores de procesamiento. Gracias a esta información, ahora es posible reconstruir el proceso de fabricación de estas piezas que datan de hace más de tres mil años. Para los estudiosos, este hallazgo constituye una de las revelaciones más significativas en la arqueología china contemporánea.

Descubren un taller de oro en China que revela secretos de la antigua civilización Shu. (Fuente: Inteligencia Artificial)

En el interior del taller se localizaron materiales en todas sus fases: desde bloques de piedra sin trabajar hasta fragmentos, piezas de jade y objetos terminados. Esta variedad indica que el espacio funcionó como un centro productivo con una cadena artesanal considerablemente avanzada a lo largo del tiempo. El hallazgo respalda la teoría de que muchas de las célebres reliquias de Sanxingdui fueron producidas en este lugar y no fueron introducidas desde otras regiones, como se había sugerido previamente.