Este es el metal más caro de la Tierra: ha superado el precio del oro hasta 10 veces y se encuentra en Sudáfrica y Sudamérica. (Imagen: archivo)

El metal más valioso del mundo no es el oro ni el platino, sino el rodio, un recurso extremadamente escaso que en 2021 llegó a multiplicar por diez el precio del oro y alcanzó cotizaciones superiores a los USD 29.000 la onza. La mayor parte de su extracción se concentra en Sudáfrica, aunque también se han detectado yacimientos en países como Colombia, Brasil y Venezuela.

El rodio se emplea principalmente en la industria automotriz, donde resulta esencial para la fabricación de catalizadores que ayudan a reducir las emisiones contaminantes. Se obtiene como subproducto de la minería de platino y paladio, y su presencia tanto en África como en Sudamérica sitúa a estas regiones en una posición estratégica dentro del mercado mundial de metales.

Rodio: qué es y por qué se considera el metal más valioso del planeta

El rodio es un metal del grupo del platino , brillante, resistente a la corrosión y con gran capacidad reflectante . Su valor desproporcionado se debe tanto a su escasez, solo 0,001 gramos por tonelada de roca, como a su aplicación clave en convertidores catalíticos de vehículos.

Sudáfrica lidera la producción mundial de rodio con el complejo ígneo de Bushveld como principal fuente. (Foto: archivo)

Estos dispositivos, obligatorios en gran parte del mundo, lo hacen esencial para reducir las emisiones contaminantes. Este metal no se explota de manera exclusiva, sino que se obtiene como subproducto en minas de platino y paladio.

Su origen geológico está relacionado con antiguos procesos tectónicos de gran escala, como la fragmentación de supercontinentes, que permitieron la formación de grandes depósitos metálicos en regiones específicas, como Sudáfrica y partes de Sudamérica.

Sudáfrica y Sudamérica concentran las principales reservas de rodio

El mayor yacimiento de rodio a nivel mundial se descubrió en el complejo ígneo de Bushveld, en Sudáfrica, donde el metal se obtiene a partir de sulfuros de níquel y cobre y óxidos de cromo.

Este país africano lidera la producción global, pero existen otros focos secundarios en Zimbabue, Rusia, Canadá y Estados Unidos. En todos los casos, el rodio aparece asociado a la extracción de otros metales del grupo del platino.

En Sudamérica, la producción es más limitada pero estratégica. Se ha confirmado la presencia de rodio en yacimientos mixtos en Colombia y Brasil, y en 2022 el Gobierno venezolano anunció la posible existencia de depósitos en el estado Bolívar, aún sin certificar por el Banco Central de Venezuela.