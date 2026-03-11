Un grupo de científicos identificó un tiburón de Groenlandia que podría tener cerca de 399 años, lo que lo convertiría en uno de los animales más longevos del planeta Tierra. La noticia se dio luego de que se analizaran 28 tiburones que fueron capturados de manera incidental por pescadores. En la investigación publicada en la revista Science, se analizaron 28 tiburones de Groenlandia de distinta edad, que habita en aguas frías y profundas del océano Ártico. El estudio arrojó estos resultados: Los científicos llegaron a la conclusión de que esta longevidad fuera de lo común se debe a una combinación de factores: Se trata de una especie que puede alcanzar hasta 7 metros de largo y pesar más de 1.000 kilos. Es capaz de nadar a 2km/h, es decir, mucho más lento que otras especies de tiburones. Su alimentación es a base de focas, peces, calamares y restos orgánicos y debido a su adaptación a temperaturas extremas es capaz de resistir gracias a su metabolismo lento.