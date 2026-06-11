Hallazgo del siglo: arqueólogos encuentran en China el misterio del origen de la humanidad

Un equipo de arqueólogos chinos ha descubierto en el centro del país un nuevo yacimiento paleolítico que data de hace entre 50.000 y 70.000 años y que ha sido calificado como uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de China en 2023 .

El sitio, ubicado en el condado de Lezhi (provincia de Sichuan) y conocido como Mengxihe, ha proporcionado una gran cantidad de información sobre la vida de los primeros humanos en la región, según informó hoy la agencia de noticias Xinhua.

Hallazgo del siglo: arqueólogos encuentran en China el misterio del origen de la humanidad Xinhua

El fascinante sitio paleolítico de 70.000 años encontrado en el centro de China

Los primeros vestigios del yacimiento fueron identificados en el año 2019, cuando las inundaciones expusieron herramientas de piedra, ébano y fósiles de fauna.

Desde ese momento, el Instituto de Reliquias Culturales y Arqueología de la Provincia de Sichuan, junto con el Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología de la Academia China de las Ciencias, han conducido excavaciones exhaustivas en este sitio.

Los estudios han puesto de manifiesto que el estrato paleolítico se hallaba por debajo del nivel actual del río Mengxi, en un entorno soterrado y colmado de agua que ha posibilitado la conservación excepcional de materiales orgánicos.

Principales hallazgos de los arqueólogos en el yacimiento

Los arqueólogos han hallado más de 105.000 herramientas de piedra, madera y hueso, así como más de 60.000 vestigios, que incluyen semillas, frutas y esporas, lo que sugiere que los humanos que habitaban el lugar poseían una dieta variada y compleja.

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Los restos de animales identificados incluyen más de 30 especies, tales como elefantes, rinocerontes, osos, ganado, ciervos, monos, peces, tortugas, serpientes, ranas, aves, puercoespines y ratas de bambú, según indica Zheng Zhexuan, arqueólogo del instituto.

Los expertos descubrieron cómo vivían aquellos humanos

Por otro lado, los vestigios vegetales corresponden a más de 30 familias de semillas y frutas, destacando la presencia de Sambucus thunbergiana, lo que indicaría que los antiguos humanos “podrían haber utilizado hierbas para tratar heridas”, afirmó Zheng.

Los expertos también descubrieron evidencias del uso de fuego, así como de técnicas de corte, tallado y pulido, lo que sugiere un alto nivel de desarrollo tecnológico, junto con otros hallazgos “valiosos” para comprender “el entorno y clima de la época”, añadió.