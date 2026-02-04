Cada año miles de turistas viajan a la Patagonia para disfrutar de sus paisajes, naturaleza y actividades al aire libre. Uno de sus principales atractivos es el avistaje de ballenas, más precisamente en la provincia de Chubut donde se realizan recorridos en bote para ver de cerca estos increíbles animales. Sin embargo, en el último tiempo una especie en particular volvió a su lugar de origen luego de casi 100 años sin ser vista en Argentina. Se trata de la ballena sei, que fue vista por última vez en la costa patagónica fue en 1929, a cargo de un grupo de científicos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y del Centro Nacional Patagónico. La caza indiscriminada de este mamífero la puso en peligro de extinción e hizo que desapareciera de la zona. Sin embargo, en los últimos años un grupo de científicos, liderados por el investigador Mariano Coscarella, comenzó a relevar el comportamiento de esta especie en la zona de Punta Marqués ubicado en el Golfo de San Jorge, en las provincias de Santa Cruz y Chubut. Todo este trabajo se puede ver en el documental estrenado a finales del año pasado, llamado SEI, la ballena desconocida, que muestra el estudio del comportamiento de más de 2.000 ballenas y cómo se modifica la vida en los alrededores. “Después de casi 100 años la población se comenzaba a recuperar y vuelven a los mismos lugares que estuvieron antes de ser cazadas”, introdujo el científico Mariano Cascarello en diálogo con El País. Luego explicó: “Lo que hay que tener en cuenta con estas especies, es que son migratorias y hacen largos recorridos (...) en el caso de las ballenas sei, las poblaciones comienzan a recuperar”. Sin embargo, el investigador advirtió que esto puede retrasarse si se inicia la caza intensiva en distintas partes del planeta. Este animal puede medir hasta 18 metros de largo y pesar más de 20 toneladas. Elige aguas templadas y subtropicales pese a que está distribuido en casi todos los océanos. Al ser más delgada que otras ballenas, es una de las más rápidas dentro del mundo marino y alcanza los 50 km/h. Si bien se desconoce el número preciso de ballenas sei, se estima que quedan entre 10.000 y 50.000, es decir, se encuentra en peligro de extinción. Y en el Golfo de San Jorge se pudo ver una importante manada volviendo a su lugar de origen tras casi 100 años.