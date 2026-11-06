ANSES confirmó la noticia más esperada por los jubilados: quiénes cobrarán el bono de $ 70.000 sin realizar ningún trámite.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que durante el calendario de pagos de noviembre continuará la liquidación del bono de refuerzo de $ 70.000 a un grupo de jubilados y pensionados.

Los haberes se liquidarán con un incremento de 1,93% en el marco de la ley de movilidad, por lo que la jubilación mínima trepó hasta los $ 444.158,46.

El organismo previsional ya confirmó las fechas de pago, por lo que el titular podrá confirmar qué día del mes se le acreditarán los haberes según la terminación del DNI.

Está confirmado el bono para jubilados y pensionados: cuánto cobran en noviembre

El organismo previsional confirmó que los pagos de noviembre llegarán con un aumento de 1,93%, porcentaje calculado a partir de la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre publicado por el INDEC.

De esta manera, el haber mínimo pasará de $ 435.748,51 a $ 444.158,46. Junto con el bono de refuerzo de $ 70.000, nadie percibirá un haber inferior a los $ 514.158,46,

ANSES confirmó la noticia más esperada por los jubilados: quiénes cobrarán el bono de $ 70.000 sin realizar ningún trámite. Shutterstock

Quienes cobren un haber superior a la mínima, pero menor a $ 514.158,46 también podrán acceder al extra. Se liquidará hasta un monto proporcional hasta alcanzar la última cifra.

Cuándo cobran los pensionados con el aumento

El incremento también aplicará para las pensiones. ANSES estableció los nuevos valores que incluyen el bono de refuerzo:

Jubilación mínima con bono: $ 514.158,46.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 425.326,77.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $ 380.910,92

Cuándo cobran los jubilados y pensionados en noviembre

El organismo previsional liquidará los haberes según la terminación del DNI de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 11 de noviembre

DNI terminados en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre

DNI terminados en 5: 16 de noviembre

DNI terminados en 6: 17 de noviembre

DNI terminados en 7: 18 de noviembre

DNI terminados en 8: 19 de noviembre

DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo