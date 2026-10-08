De cara a la celebración del domingo 18 de octubre, las entidades financieras desplegaron promociones en indumentaria, perfumería, electro y gastronomía.

Ante la proximidad del Día de la Madre, bancos públicos, privados y plataformas de pago lanzaron su esquema de beneficios para incentivar el consumo.

Las propuestas incluyen rebajas directas, reintegros con tope, cuotas sin interés y promociones acumulables al abonar mediante tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales como MODO, Apple Pay y Google Pay.

Ofertas y cuotas tentadoras en la banca pública

Banco Provincia implementa un 30% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés los viernes 9 y 16, y los sábados 10 y 17 de octubre en comercios adheridos de indumentaria, perfumería y calzado, con un tope de reintegro de $40.000 por operación.

Además, mediante su plataforma Provincia Compras, ofrece hasta 24 cuotas sin interés entre el 5 y el 9 de octubre, y hasta 12 cuotas del 13 al 18 de octubre en productos seleccionados.

Por su parte, Banco Nación brinda reintegros de hasta el 30% con un tope de $35.000 por compra y hasta 20 cuotas sin interés en shoppings y comercios adheridos pagando a través de BNA+ MODO.

Las propuestas incluyen rebajas directas, reintegros con tope, cuotas sin interés y promociones acumulables al abonar mediante tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales

En Tienda BNA+, la entidad ofrece hasta 24 cuotas sin interés en tecnología, moda y bienestar entre el 5 y el 11 de octubre.

En tanto, Banco Ciudad aplica un 30% de descuento sin tope y 12 cuotas en indumentaria del 7 al 9 de octubre, junto con opciones de financiación de hasta 24 cuotas sin interés en Tienda Ciudad.

Opciones de financiación en entidades privadas y cooperativas

Las entidades privadas concentran sus principales acciones durante las jornadas previas al fin de semana festivo, abarcando tanto locales físicos como plataformas de comercio electrónico:

Banco Macro : del 8 al 10 de octubre otorga entre 20% y 30% de ahorro sin tope de devolución y hasta 12 cuotas sin interés en shoppings e indumentaria abonando con MODO, Apple Pay o Google Pay.

Banco Galicia: durante los fines de semana del 10, 11, 17 y 18 de octubre dispone de un 20% a 25% de ahorro sin tope en indumentaria y hasta 12 cuotas sin interés, además de promociones en deportes, perfumerías y cadenas de farmacias.