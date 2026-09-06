Con la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario de septiembre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), viajar en transporte público impacta de lleno en el presupuesto mensual de los usuarios.

El boleto mínimo de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires pasó a $887,87, mientras que en la provincia de Buenos Aires alcanzó los $1.158,97. Por su parte, el pasaje de subte escaló a $1.753.

Frente a este escenario, las billeteras digitales y los bancos desplegaron un abanico de promociones que permiten abonar pasajes vía QR o tecnología NFC en el celular, con topes de devolución significativos.

Ranking de billeteras y bancos por tope de reintegro

El abanico de devoluciones varía en porcentaje y límites mensuales según la entidad o la aplicación elegida:

Santander (con Sorpresa Santander): Encabeza el listado de mayor tope al ofrecer un 100% de reintegro en colectivos y subtes abonando con QR desde la app o vía MODO, con un límite de hasta $16.000 por mes. La opción general de Santander sin el paquete Sorpresa otorga el 50% con tope de $8.000.

Ualá, Mercado Pago, Banco Galicia y Mastercard: Ocupan el segundo lugar en capacidad de devolución. Ualá brinda un 50% de ahorro en colectivos con tarjeta desde la billetera con tope de $15.000. Mercado Pago ofrece hasta el 100% mediante QR activando la promo en la app con límite de $15.000. Galicia (con tarjetas de crédito Mastercard asociadas a billeteras como Google Pay o Apple Pay) y la propia red Mastercard en NFC alcanzan también un tope mensual de $15.000 (50% de devolución).

Banco Macro y Cuenta DNI: Permiten recuperar hasta $10.000 mensuales. Banco Macro lo aplica abonando vía QR o NFC a través de MODO con un 20% de reintegro. Cuenta DNI, en tanto, dispone de hasta un 100% de ahorro en colectivos, subte y Premetro mediante tecnología contactless con Visa Débito.

Naranja X: Brinda un 50% de reintegro pagando con QR en subte (usando dinero en cuenta) o vía NFC para subte y colectivos (con tarjeta de crédito Visa), ambos con un tope de $5.000 por mes.

Beneficios de cada banco

Métodos de pago y compatibilidad en las terminales

Para aprovechar los beneficios es indispensable atender a la modalidad requerida por cada promoción, ya que difieren entre lectura de código QR en los validadores o pago por aproximación NFC con la tarjeta virtualizada en el smartphone.

Adicionalmente, se recomienda verificar previamente desde las aplicaciones móviles que las promociones se encuentren activadas y mantener un saldo mínimo cargado para asegurar la aprobación de la transacción al momento de abordar el transporte.

Financiamiento en 12 cuotas para pasajes de larga distancia

A las alternativas pensadas para el transporte urbano cotidiano se suman promociones orientadas a traslados de media y larga distancia por el país.

El Banco Provincia habilitó una financiación especial para la compra de pasajes de ómnibus en hasta 12 cuotas fijas sin interés utilizando tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por la institución.