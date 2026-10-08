La provincia de Buenos Aires limitará los celulares en las escuelas: cómo funcionará y desde cuándo.

La Legislatura bonaerense aprobó una ley que limita el uso de celulares en las escuelas secundarias públicas y privadas de la provincia de Buenos Aires. Desde ahora, los dispositivos solo podrán utilizarse dentro de las aulas cuando un docente determine que son necesarios para desarrollar una actividad educativa.

La medida busca ordenar el uso de teléfonos, tablets y otras pantallas durante la jornada escolar y evitar que interfieran con el desarrollo de las clases. De esta manera, la Provincia extiende al nivel secundario una regulación que ya se aplica en las escuelas primarias y establece una pauta común para los establecimientos.

La decisión también apunta a ordenar una situación que hasta ahora podía quedar sujeta a las reglas particulares de cada establecimiento. Con la aprobación de la nueva ley, la Provincia establece una pauta general para los alumnos de las escuelas secundarias, con una excepción concreta cuando la tecnología sea considerada necesaria para una propuesta escolar.

Cómo funcionará la nueva regulación en las escuelas

La normativa establece el concepto de uso responsable de las pantallas. Esto implica mantener los dispositivos sin utilizar durante la jornada escolar, salvo cuando exista una finalidad educativa concreta.

Los alumnos deberán evitar el uso de celulares, tablets y otros equipos mientras se desarrollan las clases, excepto cuando el docente determine que pueden ser incorporados a una actividad.

La normativa establece el concepto de uso responsable de las pantallas (Fuente: Magnific). pvproductions

El proyecto fue presentado por Martín Rozas, legislador de Unión y Libertad, y toma como antecedente la Ley N°15.534, que regula esta cuestión en las escuelas primarias. Ahora, el criterio dejará de depender exclusivamente de las decisiones de cada establecimiento y pasará a existir una disposición común para las escuelas secundarias bonaerenses.

Cuándo comenzará a aplicarse la medida

La aplicación todavía requiere una serie de pasos administrativos. El Poder Ejecutivo provincial deberá determinar qué organismo estará encargado de implementar la norma y esa autoridad tendrá que elaborar protocolos y recomendaciones para orientar a las escuelas sobre la manera de aplicar las nuevas disposiciones.

Durante el debate legislativo también se planteó la preocupación por el impacto del acceso temprano a la tecnología y por el vínculo entre el uso de celulares y las apuestas online entre adolescentes. En ese contexto, se mencionaron datos según los cuales casi seis de cada diez chicos argentinos ya cuentan con un teléfono propio a los 8 años.

La nueva normativa extenderá al nivel secundario las restricciones que ya existen en primaria y fijará por primera vez un criterio general para el uso de dispositivos dentro de las aulas bonaerenses. La implementación quedará sujeta a la publicación de la ley y a las disposiciones que establezca posteriormente el organismo que designe el Poder Ejecutivo provincial.