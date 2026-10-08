La inscripción para participar de la misa que el papa León XIV celebrará en Córdoba ya están abiertas.

La celebración tendrá lugar el martes 10 de noviembre a las 10, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Cuándo y dónde será la misa de León XIV en Córdoba

La misa se realizará el martes 10 de noviembre a las 10:00 horas en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

La celebración será la Santa Misa y forma parte de la visita de León XIV a la Argentina, que incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El recorrido del papamóvil y los detalles sobre los accesos todavía no fueron publicados y serán informados más adelante a través del sitio oficial de la visita.

Cómo inscribirse para la misa de León XIV en Córdoba

La inscripción ya se encuentra disponible y se realiza de manera online a través del formulario oficial. Para completar el registro, los interesados deberán seguir estos pasos:

Ingresar en el portal oficial haciendo clic aquí

En el apartado “Santa Misa en el predio de FAdeA” , hacer clic en “Inscribirme” .

Completar los datos personales solicitados: nombre, apellido y DNI, tal como figuran en el documento.

Indicar el lugar de procedencia y el medio de transporte que se utilizará para llegar al evento. De manera opcional, se puede informar la diócesis o parroquia.

Ingresar una dirección de correo electrónico.

Seleccionar a quiénes se desea inscribir: una persona, la familia, un grupo o institución, o una persona que requiera acompañamiento.

Antes de finalizar, completar información adicional sobre el asistente, como género y edad.

Por último, revisar todos los datos ingresados y enviar la solicitud para completar la inscripción.

La inscripción está disponible para personas desde los 16 años. Los menores de esa edad podrán ser inscriptos por un familiar o como parte de un grupo, siempre que estén acompañados por un adulto.

León XIV celebrará una misa en el predio de FAdeA durante su visita a Córdoba. Fuente: EFE Fuente: EFE Vatican Media

Qué pasa después de completar la inscripción

Una vez enviada, la inscripción queda registrada y no es necesario realizar ninguna confirmación. A partir del 1 de noviembre , la persona que realizó la inscripción recibirá la información necesaria sobre los accesos al evento.

La inscripción no podrá modificarse ni darse de baja una vez enviada. Por eso, es importante revisar los datos antes de completar el formulario.