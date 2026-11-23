El Corte Inglés adelanta las compras navideñas con promociones especiales. Imagen ilustrativa.

El Corte Inglés lanza sus ofertas de Black Friday con descuentos de hasta el 60% en tecnología, juguetes, moda, perfumería, joyería, gastronomía y viajes. La campaña incluye promociones en miles de productos de distintas marcas, tanto en las tiendas físicas como en la página web y la aplicación de la compañía.

Las ofertas comenzaron el domingo 22 de noviembre a las 22:00 horas en los canales digitales y se extenderán hasta el próximo 29 de noviembre. Según informaron este lunes a través de un comunicado, la campaña incluye rebajas directas, bonificaciones para futuras compras y promociones especiales en diferentes departamentos. Por su parte, Viajes El Corte Inglés mantendrá sus ofertas hasta el 30 de noviembre.

Black Friday en El Corte Inglés: todas las ofertas en tecnología y electrodomésticos

El departamento de tecnología y electrodomésticos reúne algunas de las promociones más destacadas de esta edición, especialmente en pequeños electrodomésticos y dispositivos de cuidado personal. Entre los productos rebajados se encuentran:

Dyson V16 Piston Animal: el aspirador escoba baja de 849 a 649 euros.

De’Longhi Rivelia Start: la cafetera superautomática pasa de 649 a 499 euros.

Philips i9000 Prestige Ultra: la afeitadora eléctrica reduce su precio de 499 a 249 euros, con un descuento aproximado del 50%.

Moda, calzado y deportes: descuentos de hasta el 50% en grandes marcas

La moda es uno de los principales protagonistas de la campaña, con descuentos de hasta el 40% en prendas, lencería, calzado y accesorios para toda la familia. Además, entre el 23 y el 29 de noviembre, los clientes podrán conseguir una bonificación adicional del 15% para futuras compras en todo El Corte Inglés. Las principales promociones por categoría son:

Moda femenina: Roberto Verino y Michael Kors ofrecen descuentos de hasta el 40%. Las marcas propias Woman, Couchel, Southern y Tintoretto alcanzan rebajas del 30%.

Moda masculina: Napapijri, Roberto Verino y Pierre Cardin llegan al 40%. Emidio Tucci, Lloyd’s, Dustin y Lacoste ofrecen promociones del 30%, mientras que Timberland alcanza el 50%.

Zapatería: Michael Kors, Hoff, Flabelus y Pepe Jeans aplican descuentos de hasta el 40%.

Ofertas deportivas más destacadas

Garmin Fénix 8 AMOLED Zafiro: baja de 899,99 a 599,99 euros.

Garmin Fénix 7 Pro-Zafiro Solar: pasa de 849,99 a 549,99 euros.

Adidas Pureboost 5: cuenta con un descuento del 40%.

Modelos de New Balance, Puma, Salomon, Boomerang y Mountain Pro: ofrecen rebajas de entre el 30% y el 40%.

Las principales firmas de moda femenina y masculina participan en la campaña con rebajas de hasta el 40%. Shutterstock

Juguetes, hogar, perfumería y joyería: las promociones para aprovechar el Black Friday

El resto de los departamentos también participa en la campaña con ofertas especiales y descuentos en distintas marcas.

Juguetes

El Corte Inglés establece dos promociones específicas para esta categoría:

26 y 27 de noviembre: 25% de regalo en juguetes para canjear en futuras compras en juguetería.

28 y 29 de noviembre: 20% de descuento directo en una selección de productos de grandes marcas.

Hogar y decoración

Las rebajas llegan hasta el 40% en sofás, mesas, sillas, espejos y muebles auxiliares de las colecciones de El Corte Inglés. Entre los productos destacados se encuentran:

Silla de escritorio Lisboa.

Mesa Ernest.

Sillas Lizzy.

Piezas de la colección Adele Room.

Además, Cosmic ofrece descuentos de hasta el 30%, mientras que Roca, BoConcept y Natuzzi participan con promociones específicas.

Perfumería y cosmética

Esta categoría concentra algunas de las rebajas más elevadas de la campaña:

Calvin Klein: cerca del 60% de descuento en el estuche CK One.

Yves Saint Laurent: 45% de descuento.

Shiseido y Clarins: 40% de descuento.

Kiko Milano: promoción 6x3.

FAQ, Foreo, Eucerin, Nuxe, Vichy y Lilash: descuentos de entre el 25% y el 40%.

Joyería y relojería

Las promociones también alcanzan a las principales firmas de accesorios:

Tous, Fossil, Michael Kors y Singularu: descuentos de hasta el 50%.

Luxenter, Swarovski, Missoma y Satya Jewelry: rebajas de hasta el 40%.

Gastronomía

Las ofertas incluyen productos pensados para adelantar las compras navideñas:

Jamones de raza ibérica desde 155 euros, con un 10% de regalo para futuras compras en jamones, paletas y lomos.

60% de regalo en una selección de productos refrigerados, congelados y platos preparados.

Promociones especiales en panettones artesanos, bombones Godiva y productos ibéricos prémium.

Viajes El Corte Inglés: descuentos de hasta el 50% para las vacaciones de 2027

Viajes El Corte Inglés también se suma al Black Friday con descuentos de hasta el 50% en determinados productos. La campaña estará disponible hasta el 30 de noviembre e incluye:

Cruceros por el Mediterráneo y rutas fluviales por Europa.

Grandes viajes a Egipto y Japón.

Escapadas europeas.

Estancias en destinos del Caribe, como Punta Cana y Riviera Maya.

Viajes a islas y parques temáticos.

Las promociones permiten organizar tanto viajes para este invierno como vacaciones para 2027. Además, la agencia ofrece la posibilidad de pagar en 10 meses, mediante financiación sujeta a aprobación, y cupones regalo de El Corte Inglés de hasta 400 euros en determinados programas, según las condiciones de cada oferta.