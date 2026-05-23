Panini confirmó las posibilidades de que te salga un Extra Sticker: puede valer millones para coleccionistas.

Tras las largas colas que se formaron este viernes 22 de mayo en Alto Palermo, las redes sociales del shopping, ubicado en Avenida Santa Fe 3253, CABA, confirmaron que este sábado 23 de mayo se repetirá la entrega de álbumes de la Copa Mundial de FIFA 2026 y figuritas de manera gratuita.

Eso sí. Es para los que lleguen temprano y hasta agotar stock .

Regalarán figuritas y álbumes del Mundial 2026: a qué hora

Lugar : Alto Palermo Shopping. Stand de Panini en el 2do nivel .

Modalidad : trivia o girar ruleta para ganar paquetes de figuritas. Entrega gratuita de álbumes .

Horario: de 12 horas hasta las 18 horas o hasta agotar stock.

Una usuaria de Instagram consultó si se iba a repetir el evento este sábado 23 de mayo, dado que el viernes se agotó todo el stock de entrega.

En la publicación, Alto Palermo Shopping contestó: "Hola! ¿Cómo estás? Si, así es. Mañana desde las 12:00 hasta las 18:00 horas funcionará nuevamente este evento . Tené en cuenta que está sujeto a stock. Te esperamos!“.

Regalarán figuritas y álbumes del Mundial 2026 hasta agotar stock en el Alto Palermo Shopping. Alto Palermo Shopping.

En este marco, es importante llegar temprano. Si bien la fila era muy larga este viernes, ya que pasaba por Coronel Díaz y se desarrollaba dentro del shopping, se debe aclarar que avanza muy rápido .

Para este sábado ya se vieron filas desde las 11 de la mañana , así que es importante dirigirse al shopping, ya que es una semana donde es difícil conseguir el álbum por la alta demanda actual.

Panini confirmó las posibilidades de que te salga un Extra Sticker: puede valer millones para coleccionistas

A través de un comunicado oficial publicado en su página web y replicado en redes sociales, la empresa confirmó la existencia de los llamados Extra Stickers, figuritas especiales que no forman parte del álbum tradicional y que pueden aparecer de manera aleatoria en los sobres.

Según informó Panini, la probabilidad de obtener uno de estos Extra Stickers es de 1 cada 100 sobres, lo que los convierte en piezas extremadamente raras.

Esta mecánica, inédita para muchos coleccionistas argentinos, ya tuvo antecedentes en otros lanzamientos internacionales y suele disparar el valor de reventa de estas figuritas únicas.