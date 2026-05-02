Completar el álbum del Copa Mundial de la FIFA 2026 será un desafío mucho más costoso que en ediciones anteriores. La nueva colección de Panini llega con más páginas, más selecciones y una cantidad récord de figuritas, lo que impacta directamente en el bolsillo de los fanáticos. El álbum oficial tendrá 980 figuritas, una cifra inédita en la historia de los Mundiales. Este aumento se explica por la ampliación del torneo, que pasará a tener 48 selecciones, lo que incrementa el contenido y la extensión de la colección. Cada paquete tiene un costo de $ 2.000 e incluirá siete figuritas. En un escenario ideal, sin repetir ninguna, se necesitarían al menos 140 sobres para completar el álbum. Esto arroja una erogación de dinero de base de $ 280.000 solo en figuritas. A ese monto se le suma el precio del álbum, que en su versión de tapa blanda rondará los $ 15.000. De esta forma, el costo mínimo estimado para completar la colección asciende a $ 295.000, aunque se trata de un cálculo teórico difícil de alcanzar en la práctica. El principal factor que eleva el gasto es la aparición de figuritas repetidas, algo inevitable en este tipo de colecciones. A medida que se avanza, conseguir las que faltan se vuelve más difícil y obliga a comprar más sobres. En ese contexto, el gasto real puede superar ampliamente el cálculo inicial. Muchos coleccionistas recurren al intercambio para reducir costos, aunque aún así completar el álbum suele implicar una inversión considerable. Para tener una idea más clara, estos son los valores base: En definitiva, llenar el álbum del Mundial 2026 será una experiencia más costosa que en otras ediciones ya que la combinación de más figuritas, mayor cantidad de equipos y el precio de los sobres convierte a esta edición en una mucho más elevada.