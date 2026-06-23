El millonario desembarco de Estados Unidos y la amenaza judicial.

El mundo del fútbol se estremece ante una noticia que marca el fin de una era. La FIFA ha entregado los derechos exclusivos de sus coleccionables a la empresa Fanatics, dejando al tradicional álbum Panini al borde de su desaparición definitiva.

La mítica empresa italiana solo podrá realizar un álbum más para el próximo torneo mundial antes de ceder el testigo. A partir de 2031, la corporación estadounidense tomará el control absoluto de los cromos físicos y digitales del fútbol.

Panini confirmó las posibilidades de que te salga un Extra Sticker: puede valer millones para coleccionistas. Archivo.

Esta transición genera profunda preocupación y desata alarmas ante un inminente litigio legal. El cambio de manos de esta gran figura del coleccionismo promete revolucionar el mercado, pero despierta el rechazo inmediato de los aficionados más nostálgicos.

El fin de la tradición y el salto tecnológico

El drástico cambio de rumbo comercial ha encendido las alarmas en la industria del entretenimiento deportivo. La exclusividad otorgada a Fanatics para las competiciones a partir de 2031 relega a un segundo plano la tradición que acompañó a generaciones de coleccionistas.

La tensión aumenta al confirmarse que el gigante norteamericano implementará novedades tecnológicas disruptivas en el mercado. El presidente Gianni Infantino defendió firmemente la alianza señalando: “La marca ofrece a la afición una forma diferente y muy atractiva de acercarse a sus equipos”.

El millonario desembarco de Estados Unidos y la amenaza judicial

La pérdida de la licencia por parte de Panini anticipa una batalla judicial sin precedentes en el fútbol internacional. Los expertos advierten que las cláusulas del nuevo contrato millonario con la firma de Estados Unidos provocarán un fuerte litigio entre las compañías.

Desde el país norteamericano celebran este histórico y ambicioso asalto al mercado deportivo global con absoluta y total confianza. El director ejecutivo de la empresa, Michael Rubin, declaró muy entusiasmado: “Ningún otro deporte ofrece el potencial de crecimiento internacional del fútbol mundial”.