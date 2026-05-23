Alerta Ola Polar | Una tormenta y frente helado azotarán al AMBA y 5 provincias: hay pronóstico de nieve.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por frío extremo para cinco provincias del norte argentino .

El aviso implica un riesgo moderado para la salud y afecta a grupos vulnerables como adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

Según el organismo oficial, el ingreso de una masa de aire polar generó un marcado descenso térmico que se extendió desde la Patagonia hasta el norte del país, con un escenario inusual para regiones de clima subtropical.

Las 5 provincias bajo alerta amarilla por frío extremo

El SMN confirmó que el aviso rige para las siguientes jurisdicciones:

Tucumán (territorio completo)

Catamarca (sector noreste)

Santiago del Estero (sector noreste)

Chaco (sector sur)

Corrientes (sectores norte y sur)

En estas zonas se esperan mínimas cercanas a los 0°C, heladas aisladas en áreas rurales y una sensación térmica significativamente inferior a la temperatura real.

La situación resulta llamativa porque la mayor parte de esas provincias tiene un clima subtropical con estación seca, con jornadas habitualmente cálidas y húmedas.

El SMN advirtió frío extremo en 5 provincias del norte argentino.

El AMBA, si bien no está bajo alerta formal, atraviesa días con cielo nublado, escasa presencia de sol y temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados.

La humedad y las ráfagas del sector sur potencian la sensación de frío durante las primeras horas del día y por la noche.

Cómo estará el clima en AMBA

Para el fin de semana, el SMN proyecta un leve repunte térmico.

El sábado se esperan mínimas de 6°C y máximas de 15°C en el AMBA, con cielo despejado.

El domingo sube un escalón más, con hasta 16°C de máxima.

El lunes presentaría condiciones más templadas, con marcas que rondarían los 10°C de mínima y 19°C de máxima.

No obstante, el organismo no descarta actualizaciones si el frente frío persiste o se intensifica antes de que finalice el fin de semana.

El SMN recomienda durante este período:

Abrigarse en capas de ropa liviana.

Mantener ambientes ventilados al usar calefacción para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Evitar la exposición prolongada al aire libre en horarios nocturnos y de madrugada.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas en situación de calle.

El organismo mantiene el monitoreo activo de la situación y actualizará los avisos según la evolución del sistema polar.